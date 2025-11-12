ЛУКОЙЛ множит киловатты

Подконтрольная ЛУКОЙЛу (MOEX: LKOH) «ЭЛ5-Энерго», ранее принадлежавшая итальянской Enel, готовится объединить активы нефтекомпании в электроэнергетике. В результате суммарная мощность электростанций «ЭЛ5-Энерго» вырастет до 9,5 ГВт. Реорганизация — логичный шаг для оптимизации затрат, и стоимость активов вырастет в случае дальнейшей продажи, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Акционеры подконтрольной ЛУКОЙЛу «ЭЛ5-Энерго» 26 декабря рассмотрят вопрос о присоединении других активов ЛУКОЙЛа в электроэнергетике — «ВДК-Энерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Реорганизация не потребует инвестиций: уставный капитал «ЭЛ5-Энерго» предлагается увеличить за счет конвертации акций «ВДК-Энерго» и долей «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в дополнительный выпуск акций.

«ЭЛ5-Энерго» ранее владела итальянская Enel, в 2022 году она продала свою долю в размере 56,43% ЛУКОЙЛу и ЗПИФ «Газпромбанк-Фрезия» за €137 млн. На 31 января 2025 года ЛУКОЙЛ владел 65,63% «ЭЛ5-Энерго», 5,54% принадлежало ООО ППИТ-7, 28,83% — миноритарным акционерам.

«ЭЛ5-Энерго» — самый крупный актив ЛУКОЙЛа в электроэнергетике.

Компания владеет тремя газовыми станциями — Конаковской, Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС, а также двумя ветроэлектростанциями — Азовской и Кольской. Их общая мощность составляет 5,96 ГВт. В случае объединения количество электростанций «ЭЛ5-Энерго» вырастет до 25, суммарная мощность по электроэнергии увеличится примерно на 60% — до 9,5 ГВт. По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль «ЭЛ5-Энерго» снизилась на 22% год к году, до 2,33 млрд руб.

Обе компании, которые планируется присоединить, работают в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. «ВДК-Энерго» контролирует 12 объектов общей мощностью 3,2 ГВт. В их числе и Краснодарская ТЭЦ «ЛУКОЙЛ Кубаньэнерго», где для покрытия энергодефицита на юге России планируется построить новый энергоблок на 150 МВт. «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» владеет активами на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — пятью ГЭС и тремя солнечными электростанциями общей мощностью 330 МВт.

Вопрос объединения компаний рассматривается давно. В 2024 году «ВДК-Энерго» заказывала анализ деятельности «ЭЛ5-Энерго» и разработку организационной структуры объединенной компании. В июне 2025 года «ЭЛ5-Энерго» сообщала, что заключила соглашения о конфиденциальности с «ВДК-Энерго» для анализа информации в связи с вероятной реорганизацией. В «ЭЛ5-Энерго» отметили, что консолидация усилит позиции компании в энергодефицитных регионах ОЭС Юга и сбалансирует структуру продаж за счет увеличения реализации тепловой энергии и роста выработки ВИЭ.

По словам источника “Ъ”, у топ-менеджеров ЛУКОЙЛа сейчас нет готового решения, что делать с энергоактивами, их объединение рассматривают с 2022 года, но необходим готовый проект от консалтинга.

Основная задача консолидации — улучшение управляемости за счет уменьшения доли сторонних акционеров, утверждает другой источник “Ъ”. Независимый эксперт на рынке добавляет, что активы «ЭЛ5-Энерго» не самые большие и доходные, станции довольно старые, и передача управления в один центральный аппарат — логичный шаг для оптимизации затрат внутри компаний.

Николай Голотвин из «Ренессанс Капитала» отмечает, что установленная мощность объединенной компании вырастет до 9,5 ГВт, что составляет 3,5% от совокупной мощности в России: 6 ГВт придется на «ЭЛ5-Энерго» и 3,5 ГВт — преимущественно на бывшие активы ТГК-8. Для проведения объединения, уточняет он, «ЭЛ5-Энерго» выпустит 27 млрд дополнительных акций, что увеличит уставный капитал в 1,8 раза, а доля ЛУКОЙЛа может вырасти с 65,6% до 80%.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что после объединения мощность «ЭЛ5-Энерго» все равно останется меньше показателя ближайшей сопоставимой генерирующей компании — «Юнипро» (11,3 ГВт). Он также считает, что укрупнение активов направлено на повышение финансово-экономической эффективности за счет экономии расходов, обусловленной управленческой синергией при объединении и эффектом масштаба. В случае, если в будущем компания решит продать энергетический блок, подобное финансовое оздоровление позволит получить более выгодную цену, полагает господин Сасим.

Анна Тыбинь, Ольга Семеновых