Министр энергетики Украины подала в отставку на фоне коррупционного скандала

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку на фоне коррупционных скандалов в сфере энергетики. Об этом сообщается в рукописной записке, фото которой она выложила на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В ней говорится, что она отрицает какие-либо нарушения «в своей профессиональной деятельности».

Фото: Joshua A. Bickel / AP

Фото: Joshua A. Bickel / AP

Голосование Верховной Рады по решению об отставке должно состояться 18 ноября, сообщает агентство РБК-Украина. По данным источника агентства в правительстве, после ухода Светланы Гринчук с поста обязанности министра энергетики могут быть возложены на Николая Колесника.

К отставке Светланы Гринчук ранее призвал президент Украины Владимир Зеленский. С таким предложением украинский лидер выступил в свете развернутых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проверок в сфере энергетики. О проведении операции ведомство сообщило в своем Telegram-канале 10 ноября. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк также сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Позднее НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы с откатами в государственной компании «Энергоатом». В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье экс-депутата Андрея Деркача. Через него, по данным бюро, в общей сложности было отмыто около $100 млн.

Владимир Зеленский на фоне расследования заявил, что очищение «Энергоатома» от коррупции является одной из ключевых задач руководства Украины. 11 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом». Она также сообщала о решении кабмина отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

