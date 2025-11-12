Информацию об установлении налога на недвижимость на Урале назвали фейком

Информация об установлении налога на недвижимое имущество в Свердловской области является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Антитеррор-Урал» Фото: «Антитеррор-Урал»

В социальных сетях и мессенджерах начал распространяться фейковый документ, который якобы подписан губернатором Денисом Паслером. В нем говорится об установлении с 1 января 2026 года суммы налога на недвижимое имущество граждан на территории Свердловской области в размере 10% от кадастровой стоимости. «Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность»,— сказано в сообщении Telegram-канала.

Ранее Telegram-канал «Антитеррор Урал» назвал фейком проводимый министерством образования Свердловской области конкурс налоговой грамотности.

Полина Бабинцева