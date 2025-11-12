Информацию об установлении налога на недвижимость на Урале назвали фейком
Информация об установлении налога на недвижимое имущество в Свердловской области является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Фото: «Антитеррор-Урал»
В социальных сетях и мессенджерах начал распространяться фейковый документ, который якобы подписан губернатором Денисом Паслером. В нем говорится об установлении с 1 января 2026 года суммы налога на недвижимое имущество граждан на территории Свердловской области в размере 10% от кадастровой стоимости. «Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность»,— сказано в сообщении Telegram-канала.
