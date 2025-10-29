Конкурс налоговой грамотности в Свердловской области является фейком
Якобы проводимый министерством образования Свердловской области конкурс налоговой грамотности является фейковым, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В социальных сетях и мессенджерах начало распространяться изображение, на котором под видом приказа с подписью исполняющей обязанности министра Жанны Фрицко проводится конкурс сочинений для учеников школ на тему «Как моя семья платит налоги». На изображении сказано, что мероприятие проводится министерством совместно с областной налоговой службой по инициативе Центробанка.
