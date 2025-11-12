Национальная ассамблея Франции проголосовала за приостановку пенсионной реформы — ключевого проекта второго срока президента Эмманюэля Макрона. «За» было отдано 255 голосов, «против» — 146.

Решение стало результатом временного альянса социалистов, левых партий и части центристов, которые предпочли не доводить дело до вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню. Пенсионная реформа была принята в 2023 году, она повысила возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет и стоила Франции парламентского раскола и месяцев уличных волнений.

Формально речь идет лишь о «приостановке», а не об отмене реформы, но вернуться к этому вопросу едва ли удастся до новых президентских выборов 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французский премьер решил попридержать коней».

Алексей Тарханов, Париж