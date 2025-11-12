Продовольствие в безопасности

В правительстве считают, что российский агропромышленный сектор уже адаптировался к изменившимся условиям, но все еще требует господдержки. Ситуацию с развитием АПК на новом этапе на «правительственном часе» в Госдуме 12 ноября депутатам разъясняли профильный вице-премьер Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза Оксана Лут и министр промышленности Антон Алиханов. Названные ими первоочередные задачи — внедрение современных технологий в агросекторе, модернизация производственных мощностей и углубленная переработка сельхозсырья. Детальные планы по развитию производства основных видов продукции властями уже разработаны, но их выполнение требует от аграриев «технологического рывка» и роста производительности труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: министр сельского хозяйства России Оксана Лут, заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Справа налево: министр сельского хозяйства России Оксана Лут, заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На «правчасе» в Госдуме представители Белого дома рассказали, за счет каких именно мер к 2030 году планируется достичь технологического лидерства в АПК, а также выполнить такие национальные цели развития, как рост производства сектора не менее чем на 25%, а объема экспорта — в полтора раза.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев объявил депутатам, что «уже выстроена система господдержки, направленная на развитие производства, науки, логистики, технических и технологических возможностей отрасли». В числе дальнейших задач — увеличение в структуре экспорта доли товаров с высокой добавленной стоимостью, а также стабилизационные меры для сдерживания роста цен на внутреннем рынке (например, льготный импорт необходимой продукции, субсидии Минпромторга, льготные лизинг и кредиты Минсельхоза).

По словам вице-премьера, «энерговооруженность является важным фактором роста эффективности АПК», в связи с чем «контроль динамики поставок техники аграриям сохранится». Аграриев ждут и инновации.

«До конца 2025 года сельхозземли во всех субъектах должны быть оцифрованы, что повысит качество их использования. Создаются цифровые двойники ферм и роботизированные склады, внедряется автоматизация»,— рассказал Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила, что достижение к 2030 году технологического лидерства в агросекторе «позволит обеспечить независимость от иностранных технологий, главное — сохранить доступность продовольствия для наших граждан». Детальные планы по развитию производства основных видов продукции, по ее словам, уже разработаны, однако для выполнения национальных целей развития необходимо «совершить технологический рывок». Речь о росте производительности труда в сельском хозяйстве почти в полтора раза за счет автоматизации, роботизации, использования беспилотной техники, искусственного интеллекта и других технологий. Внимание уделяется селекции, генетике, производству критически важных добавок, ветеринарных препаратов и вакцин.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заверил депутатов, что что аграрии полностью обеспечены всеми видами удобрений, признав при этом сохраняющиеся сложности с производством сельскохозяйственной техники: «Растоваривание складов наших производителей и дилеров идет медленно. Падение продаж, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, нам совместно с Минсельхозом удалось замедлить»,— подчеркнул министр, добавив, что сейчас идет работа и по созданию новой техники, в частности, машин и оборудования для пищевой промышленности.

В целом депутаты восприняли услышанное от «аграрно-производственного» блока правительства позитивно.

В ходе трехчасового общения с министрами они затронули, видимо, максимально возможный спектр тем: от ситуации с ценами на технику для аграриев до проблем с конкретными мерами поддержки по отдельным направлениям сельского хозяйства. Фиксирующий доклад главы комитета Госдумы по контролю Олега Морозова при этом не был для правительства «расслабляющим» — депутат заявил, что отечественный АПК находится «только в самом начале пути технологического и инновационного переустройства», но именно его перевооружение «на новой технологической основе будет определять продовольственную безопасность страны».

Анна Королева