Дирекция обоснует трамваи

В следующем году АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» займется подготовкой технико-экономического обоснования трамвайных линий из Бугров и Новосаратовки в Санкт-Петербург, сообщил вчера на встрече с журналистами руководитель ведомства Михаил Громов. Большие надежды городские и областные власти возлагают на железнодорожное сообщение на участке Левашово — Сертолово и надеются, что проектная документация по реконструкции участка будет передана в госэкспертизу в первом квартале 2026 года.

По словам генерального директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Михаила Громова, разработка технико-экономического обоснования трамвайной линии из Бугров и Новосаратовки станет приоритетной для ведомства в следующем году. Предполагаемый маршрут первого трамвайного проекта: город Бугры Ленинградской области — Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок, Заречная улица (Парнас) с дальнейшим подключением к перспективной трамвайной линии Санкт-Петербурга, проектируемой в составе реконструкции улиц Михаила Дудина, Заречной, Федора Абрамова. Перспективная трамвайная линии из деревни Новосаратовка Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти пройдет до Санкт-Петербурга с подключением к городской трамвайной сети в районе ближайших станций метро.

О необходимости создания трамвайной линии в Буграх заговорили еще в 2020 году. Тогда ГК «Арсенал Недвижимость» рассматривала возможность построить линию совместно с канадской Vision Transportation Group, которая связала бы станции метро «Парнас» и «Девяткино» через Бугры. Сегодня, согласно Генплану Петербурга, уже понятно, что продление трамвая до «Девяткино» невозможно, и Бугры станут конечной станцией трамвайной линии. СМИ писали, что это подтверждали в КРТИ.

Идея соединить город и Новосаратовку трамвайной линией также обсуждается не первый год. Для создания линии подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры» (РАТИ) подписало даже соглашение с тремя крупными девелоперами (ЦДС, Setl и «Самолет») по финансированию застройщиками подготовки предпроектных изысканий для предполагаемого инфраструктурного проекта.

В рамках соглашения прорабатывалась возможность прокладки линии от Новосаратовки до улицы Народной в Петербурге с подключением к существующей трамвайной сети Невского района. Однако в конце прошлого года стало известно, что проект не был поддержан администрацией Санкт-Петербурга ввиду того, что город планирует продление Дальневосточного проспекта только к 2040 году.

«Я считаю, что необходимо уже прийти к конечному знаменателю по решению создания трамвайной связи между Новосаратовкой, Буграми и Санкт-Петербургом. Мне кажется, это основные знаковые проекты, которые позволят существенно разгрузить текущую дорожную инфраструктуру»,— сказал на пресс-конференции в среду, 12 ноября, господин Громов.

Не менее знаковым для улучшения транспортного сообщения между городом и областью власти двух регионов называют реконструкцию участка железной дороги Сертолово — Левашово с последующим строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Сертолово». На этой же пресс-конференции председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк в очередной раз выразил надежду, что проектные решения по реконструкции объекта будут переданы в госэкспертизу в ближайшее время — первом квартале 2026 года. По его словам, со своей стороны Ленобласть выполнила все необходимые подготовительные работы. А господин Громов добавил, что дирекция тоже внесла вклад в подготовку ТПУ «Сертолово», увязав проектные решения по ТПУ с проектом реконструкции Выборгского шоссе, что существенно снизит в будущем финансовые затраты на перекладку инженерных сетей в связи со строительством узла.

Готовность к переходу к «бесшовному» сообщению между областью и городом, когда общественный наземный и пригородный железнодорожный транспорт не конкурируют друг с другом за пассажиров, а сотрудничают и создают увязанные между собой маршруты, выразил мнение генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) Кирилл Корнилин. По его прогнозам, по итогам 2025 года СЗППК удастся достичь показателя по отправке пассажиров на уровне 103,7 млн человек (на 3% выше прошлогоднего показателя), а пассажиропотока — на уровне 3,826 млн пассажиро-километров (на 3% больше, чем в 2024 году).

Как уже сообщал «Ъ Северо-Запад» задержка в реконструкции железнодорожного участка Сертолово — Левашово и строительстве ТПУ «Сертолово», на работы по которым требуется около 6 млрд рублей, связана с финансированием и отсутствием решения по передаче земельных участков, необходимых для реализации проекта, со стороны Минобороны. В пресс-службе областного комтранса уточнили, что ведомство планирует вновь вынести предложение о федеральном софинансировании обоих объектов и оказании содействия в переговорах с Минобороны на заседание координационного совета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области при Минтрансе РФ. Следующее заседание назначено на начало декабря.

Александра Тен