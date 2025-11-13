Участников орловской финансовой пирамиды снова приговорили к реальным срокам

Железнодорожный райсуд Орла вынес приговор по уголовному делу об обмане более чем 600 клиентов местной финансовой пирамиды «Финанс Инвест» почти на 300 млн руб. Как сообщили в областной прокуратуре, троим подсудимым назначены сроки лишения свободы в колонии общего режима от 4 лет до 6 лет и 5 месяцев.

Как установлено в суде, подсудимые Светлана Иванова, Денис Поповкин и Дарья Ласточкина в 2016–2019 годах управляли финансовым потребительским кооперативом «Финанс Инвест», который действовал на территории восьми регионов РФ. Фактически кооператив представлял собой финансовую пирамиду. Соучастники, «используя рекламу и иные методы, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооператива», привлекали в качестве пайщиков граждан (в основном пенсионеров) для открытия вкладов под высокий процент, но полученные средства похищались. Жертвами кооператива стали 625 пайщиков, которые не смогли вернуть свыше 291 млн руб.

В 2023 году Железнодорожный райсуд вынес первый приговор по делу, приговорив Иванову к 6,5 года колонии, а Поповкина и Ласточкину — к 6 и 4 годам колонии. Этот приговор был отменен апелляцией, после чего дело вернули на новое рассмотрение. Как отметили в облпрокуратуре, для возмещения ущерба арестовано имущество подсудимых на сумму 150 млн руб.

Сергей Толмачев