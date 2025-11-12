Навигация для маломерных судов в Ленобласти официально завершится 15 ноября

В Ленинградской области навигация для маломерных судов на всех водных объектах региона официально закрывается с 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Ограничения коснутся лодок, катеров и гидроциклов, уточняется в документе. Главам администраций муниципальных образований Ленобласти поручено довести эту информацию до населения.

Как пояснили в администрации Ленобласти, решение связано с сезонным ухудшением погодных условий: понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки и ветроволнового режима, прогнозируемым началом ледостава.

Напомним, что в Петербурге сезон навигации для маломерных судов завершился 5 ноября.

Андрей Цедрик