Навигация для маломерных судов в Ленобласти официально завершится 15 ноября
В Ленинградской области навигация для маломерных судов на всех водных объектах региона официально закрывается с 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.
Ограничения коснутся лодок, катеров и гидроциклов, уточняется в документе. Главам администраций муниципальных образований Ленобласти поручено довести эту информацию до населения.
Как пояснили в администрации Ленобласти, решение связано с сезонным ухудшением погодных условий: понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки и ветроволнового режима, прогнозируемым началом ледостава.
Напомним, что в Петербурге сезон навигации для маломерных судов завершился 5 ноября.