Не передававшие данные дорожные камеры в Ленобласти восстановили с прокуратурой

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура добилась восстановления работы семи комплексов фото-видеофиксации, которые не передавали данные о нарушениях правил дорожного движения.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, речь идет о железнодорожных переездах в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском и Тосненском районах Ленинградской области.

Для решения проблемы Ленинград-Финляндский транспортный прокурор провел рабочие встречи с представителями областного комитета по дорожному хозяйству, Госавтоинспекции, центра безопасности дорожного движения и ОАО РЖД.

В результате принятых мер все устройства теперь работают исправно и фиксируют нарушения, отметили в прокуратуре.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что дорожные камеры в Петербурге начали распознавать непристегнутые ремни.

Андрей Цедрик

