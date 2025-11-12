Не передававшие данные дорожные камеры в Ленобласти восстановили с прокуратурой
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура добилась восстановления работы семи комплексов фото-видеофиксации, которые не передавали данные о нарушениях правил дорожного движения.
Как сообщили в надзорном ведомстве, речь идет о железнодорожных переездах в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском и Тосненском районах Ленинградской области.
Для решения проблемы Ленинград-Финляндский транспортный прокурор провел рабочие встречи с представителями областного комитета по дорожному хозяйству, Госавтоинспекции, центра безопасности дорожного движения и ОАО РЖД.
В результате принятых мер все устройства теперь работают исправно и фиксируют нарушения, отметили в прокуратуре.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что дорожные камеры в Петербурге начали распознавать непристегнутые ремни.