Саакашвили вернули в тюрьму из клиники, где он пробыл с 2022 года

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из клиники «Вивамед» в Тбилиси, где он находился с мая 2022 года. Его вернули в тюрьму для продолжения отбывания наказания. Об этом сообщила Пенитенциарная служба Грузии. Михаила Саакашвили арестовали в 2021 году и приговорили по разным делам к 12,5 года лишения свободы.

«Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение №12»,— следует из сообщения ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Экс-президент продолжит отбывать наказание на общих основаниях.

Михаила Саакашвили осудили по нескольким делам, включая хищение государственных средств и незаконное пересечение границы. В 2022 году его поместили в частную клинику «Вивамеди», где он лечится от различных заболеваний. В ноябре этого года прокуратура Грузии возбудила новое уголовное дело против Саакашвили и семи лидеров оппозиции за якобы призывы к свержению власти. Власти также намерены объявить неконституционной партию «Единое национальное движение», основанную экс-президентом.