Против Саакашвили возбуждено уголовное дело за антигосударственную деятельность

Главная прокуратура Грузии возбудила шестое уголовное дело против экс-президента страны Михаила Саакашвили и его соратников. На этот раз речь идет об «антигосударственном саботаже, помощи иному государству во враждебной деятельности, финансировании антигосударственной деятельности и попытке насильственного свержения конституционной власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

По тому же уголовному делу главная прокуратура выдвинула обвинения известным оппозиционным политикам, большинство из которых уже находятся в тюрьме по приговорам суда за отказ сотрудничать с парламентской комиссией «по расследованию преступлений режима Михаила Саакашвили», в том числе «развязывание войны 2008 года».

Как заявил главный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, Михаил Саакашвили, отбывающий срок в 12 лет и 6 месяцев по другим уголовным делам, «часто выступал с призывами о свержении государственной власти». По версии прокуратуры, после февраля 2022 года, «когда Грузия отказалась ввести санкции против РФ во избежание военного конфликта», обвиняемые «передавали иностранным государствам данные» о сотрудничестве и экономической кооперации Грузии с Россией, в том числе «о транзите дронов иранского производства» в РФ. Таким образом они якобы «пытались уговорить иностранные государства ввести санкции против Грузии». Эти усилия, по словам Георгия Гваракидзе, привели к тому, что США и ЕС «наложили различного рода санкции на трехсот государственных служащих Грузии» в том числе полицейских, судей и так далее.

Среди обвиняемых — лидер партии «Стратегия строитель» Георгий Вашадзе, основатели коалиции «За перемены» Ника Гварамия и Никанор Мелия, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария, глава либертарианской партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, а также основатели партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По совокупности преступлений обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения либо бессрочное лишение свободы.

Георгий Двали, Тбилиси