Минфин Белоруссии предложил ввести налог в 40% для богатых

Министерство финансов Белоруссии предложило ввести новую ставку подоходного налога в 40% для доходов свыше 600 тыс. белорусских рублей в год (около 16,4 млн руб.). Об этом сообщил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов.

Фото: Министерство финансов Республики Беларусь

«Повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше платит"»,— сказал господин Селиверстов на заседании комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии (цитата по БЕЛТА).

Базовая ставка подоходного налога в 13% сохранится для доходов до 350 тыс. белорусских рублей в год (около 9,5 млн руб.), что охватывает 98% населения. Сейчас эта ставка применяется при доходах до 220 тыс. белорусских рублей (около 6 млн руб.), но планируется расширить налогооблагаемую базу, включая доходы от продажи долей в компаниях, проценты по займам, аренду имущества и вознаграждения членов наблюдательных советов.

Для доходов от 350 тыс. до 600 тыс. белорусских рублей будет действовать ставка в 25% на сумму превышения. За прошлый год при этой ставке в бюджет поступило более 200 млн белорусских рублей (5,4 млрд руб.), половина из которых направлена в бюджет Минска. Новая ставка в 40% будет применяться к доходам свыше 600 тыс. рублей, и, по данным министерства, в эту категорию попадет около 1 тыс. человек.