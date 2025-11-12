Айрата Миннуллина отправили в СИЗО по делу о растратах при строительстве М-12

Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО основателя ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина до 6 января 2026 года. Его подозревают в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на 2,425 млрд руб. при строительстве участка М-12 Дюртюли—Ачит, сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основателя ООО «Волгадорстрой» отправили в СИЗО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Основателя ООО «Волгадорстрой» отправили в СИЗО

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе заседания стало известно, что Айрата Миннуллина задержали 10 ноября в казанском аэропорту сотрудники ФСБ. Он собирался вылетать в Ялту на реабилитацию после лечения, на 16 ноября уже был куплен обратный билет.

По версии следствия, с апреля 2023 года по июнь 2025 года руководители «Волгадорстроя» в рамках договора с ГК «Автодор» перечислили авансовые платежи в 2,425 млрд руб. компании «Инвест-Капитал» за дополнительные объемы работ, однако затем эти работы были изъяты из отчетов, а авансы не возвращены. Еще два эпизода касаются растраты 3,6 млн и 2,99 млн руб., полученных из Фонда национального благосостояния, которые были переведены на счет компании «Мосты и водоотводные сооружения», также принадлежащей господину Миннуллину.

«Никаких действий, направленных на нецелевое расходование либо злоупотребление при производстве работ, ни мною, ни другими работниками компании не совершались», — заявил Айрат Миннуллин. По его словам, проблемы возникли после того, как кредиторы подали на банкротство фирмы.

Следователь просил об аресте, ссылаясь на задержание в аэропорту и показания свидетеля о том, что господин Миннуллин обладает познаниями о пересечении границы без паспортного контроля. Обвинение ему пока предъявлено не было.

«Волгадорстрой» — участник строительства 41-километрового участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии. Стоимость этого проекта составила 24,8 млрд руб. Дорожно-строительная организация также была подрядчиком строительства 81-километровой дороги по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7. 2024 год компания закончила с чистым убытком в 3,6 млрд руб. В апреле 2025 года организация была признана банкротом. Кредиторы требуют с Айрата Миннуллина около 7 млрд рублей.

Анар Зейналов