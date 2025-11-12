В Белгородской области не собираются усиливать охрану стратегических объектов

Власти Белгородской области не намерены создавать дополнительные подразделения для охраны стратегически важных объектов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира вечером, 12 ноября.

По его словам, действующая система обеспечения безопасности сформирована несколько лет назад и включает взаимодействие добровольческих формирований с подразделениями противовоздушной обороны, Росгвардии и другими силовыми структурами. Эти силы, подчеркнул глава региона, уже выполняют все нужные функции.

Господин Гладков уточнил, что перечень стратегических объектов, находящихся на территории области и утвержденный федеральным правительством, не оглашается.

«Мы их охраняем уже почти три года. Это крайне тяжелая и сложная задача, — отметил губернатор. — Нашему опыту, как я вижу сейчас, учится вся страна. И наши парни, которые воюют и защищают нас, делают это очень хорошо. С другой стороны, риск остается всегда. Потому что действительно угроза сложная».

9 ноября губернатор Белгородской области заявил о масштабных повреждениях в системах энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода, возникших в результате ракетного обстрела. В результате падения обломков повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме, частный жилой дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, восемь из которых полностью разрушены. В Белгородском районе падение обломков также привело к повреждениям: соцобъекта в Разумном, автомобиля в Дубовом и частного дома в Таврово.

Анна Швечикова