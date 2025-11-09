Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о масштабных повреждениях в системах энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода, возникших в результате ракетного обстрела, произошедшего накануне. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам главы региона, энергетические службы приступили к восстановительным работам.

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты», — обратился к белгородцам губернатор.

Вчера в 19:43 по московскому времени господин Гладков опубликовал пост, что над облцентром и Белгородским районом сработала система ПВО. На ряде улиц Белгорода и в части поселка Дубовое Белгородского района были перебои с электричеством. Без света, по данным властей, находились 20 тыс. человек.

Согласно ежедневной сводке, приведенной уже сегодня, над Белгородом за прошедшие сутки ПВО уничтожены «воздушные цели» и один БПЛА. В результате падения обломков повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме, частный жилой дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, восемь из которых полностью разрушены. В Белгородском районе, по информации властей, был подавлен один FPV-дрон. Также падение обломков сбитых ракет и беспилотника привело к повреждениям соцобъекта в Разумном, автомобиля в Дубовом и частного дома в Таврово.

Анна Швечикова