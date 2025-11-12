Пентагон обнажил новинку

Фотографам-любителям в США удалось дважды за короткий срок заснять тяжелый бомбардировщик B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты воздушного базирования LRSO, которая ранее еще ни разу не демонстрировалась публично. Американские эксперты полагают, что это не случившаяся дважды утечка, вызванная халатностью американских военных, а ответ Пентагона на испытание российской ядерной крылатой ракеты «Буревестник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжелый бомбардировщик B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты воздушного базирования LRSO

Фото: @lookunderocks Тяжелый бомбардировщик B-52H с прототипом новейшей ядерной крылатой ракеты воздушного базирования LRSO

Фото: @lookunderocks

Первые кадры прототипа AGM-181А Long-Range Standoff (LRSO) появились в специализированном издании The Aviationist 4 ноября, вторая серия — 10 ноября. Оба раза стратегический бомбардировщик B-52H, взлетевший с авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) США «Эдвардс» в Калифорнии, летел над открытой местностью на такой высоте (около 1500 метров), что фотографы-любители (авиационные споттеры) смогли отчетливо снять пилон под его правым крылом, на который были подвешены две крылатые ракеты, очень похожие на ту, что демонстрировалась в июне этого года в виде малоинформативной компьютерной графики.

В публикации указывается, что речь, видимо, идет о продолжающихся испытаниях интеграции и аэродинамики LRSO на точках подвески.

На нижней части крыльев самолета были видны оранжевые полосы, которые обычно наносятся на борт при испытательных полетах.

При этом у ракет было заметно нижнерасположенное вертикальное хвостовое оперение — отличительный признак LRSO.

В ВВС США эти фотографии комментировать не стали.

Однако, как пишет еще одно специализированное издание Defense News, эксперты «быстро связали факты». «Слухи об LRSO ходили на протяжении нескольких лет, однако вся документация о ней, в том числе бюджетная, была засекречена, и обсуждали ее на закрытых встречах в Пентагоне едва ли не шепотом. И вдруг через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин (26 октября) объявил об испытаниях "Буревестника" — крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, состоялось испытание LRSO. Вряд ли это совпадение»,— говорится в публикации. По мнению экспертов, на которых ссылается издание, демонстрация прототипа LRSO была «просчитанным шагом». «В эпоху нарастающей ядерной конфронтации просто позволить миру увидеть такое оружие может быть столь же мощным сигналом, как и официальный показ»,— отмечается в статье.

«Когда такие высокочувствительные объекты видны так отчетливо, это редко бывает случайным»,— говорится и в публикации The Aviationist. Тот факт, что оружие было продемонстрировано «на абсолютно открытой местности» и «в идеальных условиях для фотосъемки», может, по мнению экспертов издания, свидетельствовать о том, что Вашингтон решил при помощи этой «изящной демонстрации возможностей» дать «непубличный ответ на действия Москвы».

AGM-181А LRSO — ядерная крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ), предназначенная для оснащения американских бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-21 Raider. Ракета разрабатывалась компанией Raytheon с 2017 года, в 2022 году прошла девять успешных летных испытаний, а в 2023 году — финальную оценку. AGM-181А является приоритетом для командования американских ВВС — она должна прийти на смену AGM-86B, которая была разработана еще в 1980-х годах и остается единственной ядерной крылатой ракетой, находящейся на вооружении ВВС США. AGM-181А, как ожидается, станет основой ударного потенциала малозаметного бомбардировщика B-21. Точные характеристики ракеты пока не раскрываются. По данным американских СМИ, особенности фюзеляжа и двигателя AGM-181А и способность к навигации в условиях помех должны затруднить обнаружение и отслеживание ракеты. В ряде публикаций она названа «привидением в воздухе». Вероятно, AGM-181А сможет автономно реагировать на угрозы, выбирая оптимальный путь к цели. Отмечается, что ракета не будет гиперзвуковой, а ее предполагаемая дальность составит около 2400 км. AGM-181А оснастят новой термоядерной боеголовкой W80–4 мощностью от 5 до 150 кт (неядерного варианта оснащения ракеты не предусмотрено).

На разработку LRSO, по сообщениям американских СМИ, было выделено $16 млрд. Стоимость одной ракеты в будущем оценивается в $14 млн. Начало серийного производства ракет ожидается в 2027 году, однако до их первоначальной боевой готовности должно пройти еще несколько лет. Планируется, что AGM-181A будет стоять на вооружении не менее 30 лет.

По словам завотделом военно-политических исследований Института США и Канады Олега Криволапова, говорить о том, что появление у США новой ядерной КРВБ серьезно изменит баланс сил между Вашингтоном и Москвой, не приходится. «По имеющимся данным, дальность LRSO может быть примерно такой, как у AGM-86B, то есть до 2500 км, а российские системы противовоздушной обороны продолжают развиваться, получая реальный боевой опыт, в том числе против западных образцов КРВБ, таких как британская Storm Shadow,— отметил он в беседе с “Ъ”.— С точки зрения безопасности России гораздо большей проблемой может оказаться продолжение развития в США идей о возможности победить в ограниченной ядерной войне и вероятное причисление LRSO к средствам для таких ограниченных операций».

Елена Черненко, Ярослав Фокин