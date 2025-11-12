Новым креативным директором Balmain стал дизайнер Антонин Трон

Французский модный дом Balmain объявил о назначении новым креативным директором дизайнера Антонина Трона. Ранее он работал с модными домами Givenchy, Louis Vuitton и Balenciaga, а в 2016 году основал собственный бренд одежды Atlein. Первый показ коллекции Balmain он должен провести в марте 2026 года.

5 ноября Balmain сообщил, что Оливье Рустейн, который был креативным дизайнером бренда 14 лет, покидает этот пост. Vogue назвала уход господина Рустейна из Balmain окончанием «одного из самых долгих, самых прорывных и самых публично заметных» пребываний дизайнера в такой должности в XXI веке. Он получил известность в том числе благодаря масштабным модным показам с участием таких знаменитостей, как певица Шер.

Модный дом Balmain был основан французским модельером Пьером Бальменом в 1945 году. С 2016-го он принадлежит катарскому инвестфонду Mayhoola for Investments.

Яна Рождественская