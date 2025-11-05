Оливье Рустейн уходит с поста креативного директора Balmain после 14 лет работы

Французский модный дом Balmain сообщил о том, что его креативный директор Оливье Рустейн покидает свой пост. Он занимал эту должность 14 лет, став креативным директором Balmain в 2011 году в возрасте 25 лет. Как пишут СМИ, тогда он стал одним из самых молодых на такой должности и первым чернокожим креативным директором крупного французского модного дома. Пока неизвестно, кто займет этот пост теперь.

Vogue назвала уход господина Рустейна с этого поста окончанием «одного из самых долгих, самых прорывных и самых публично заметных» пребываний дизайнера в такой должности в XXI веке. Он получил известность в том числе благодаря масштабным модным показам с участием таких знаменитостей, как певица Шер. Кроме того, в одежде бренда регулярно появлялись многие знаменитости, с которыми дружил Оливье Рустейн, в том числе Ким Кардашьян и Рианна. Как отмечает Vogue, при нем выручка Balmain выросла в десять раз — с €30 млн в 2012-м до €300 млн в 2024-м.

Модный дом Balmain был основан французским модельером Пьером Бальменом в 1945 году. С 2016-го он принадлежит катарскому инвестфонду Mayhoola for Investments.

Яна Рождественская