В Ярославской области разработали порядок использования парковок

В Ярославской области установили порядок создания и использования парковочных мест, в том числе платных, а также ввели понятие «льготный пользователь платной парковки». Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

«Единое парковочное пространство повысит комфорт водителей на дорогах и позволит навести порядок в центральных частях нескольких городов региона во избежание хаоса из припаркованных автомобилей»,— пояснил господин Душко.

Как напомнили в правительстве области, единое парковочное пространство создается в Рыбинске, Ростове, Переславле, Угличе, а также в Ярославле. По словам руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Ярославской области Натальи Кравчук, платные парковки помогут решить проблему с отсутствием мест в центре города, где находится офис филиала.

«Очень важно, что при организации единого парковочного пространства внимательно подошли к вопросу устройства мест для многодетных семей, участников СВО, маломобильных граждан и инвалидов. В фонд "Защитники Отечества" поступают тысячи запросов от ветеранов СВО, членов их семей, многие приезжают в фонд на автотранспорте. При этом зачастую в центральной части города практически негде припарковаться»,— прокомментировала госпожа Кравчук.

Она отметила, что продажа абонементов на парковку пополнит городские бюджеты, а это впоследствии положительно скажется на решении социально значимых задач.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле решили увеличить время ночной бесплатной парковки для резидентов. Бесплатное время для них будет начинаться с 19:00, а не с 20:00.

Алла Чижова