Участок Дымского шоссе отремонтировали от трассы А-114 до поворота на Бокситогорск

В Бокситогорском районе Ленинградской области завершился ремонт участка Дымского шоссе протяженностью 10 км. В настоящий момент проезд для автотранспорта там полностью открыт.

Как сообщили в дорожном комитете 47-го региона, обновление дорожного полотна проходило от трассы А-114 в направлении Бокситогорска через деревню Дыми.

На участке положили два слоя нового асфальта, обустроили остановки общественного транспорта, укрепили обочины. Также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был обновлен подъезд к Бокситогорску, отметили в ведомстве.

Андрей Цедрик