Дорожники восстановили движение по съезду на развязке КАД и Кронштадтского шоссе

С 12 ноября восстановлена схема движения автомобилей и общественного транспорта по съезду С9 развязки КАД и Кронштадтского шоссе в районе петербургской дамбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Как сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, после завершения производства работ по замене дорожного покрытия на съезде (въезд в Кронштадт со стороны Ломоносова) в настоящий момент движение транспорта на этом участке открыто.

Все остальные съезды транспортной развязки функционируют в прежнем режиме, отметили в ведомстве.

Андрей Цедрик