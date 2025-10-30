В Воронежской области появится инфраструктура для беспилотного транспорта

Станции, которые позволят беспилотным автомобилям «Яндекса» точно определять свое местоположение, установит МТС на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора.

По ее данным, первая станция появится до конца 2025 года в Рамонском районе. В 2026 году планируется запуск еще пяти — в Каширском, Лискинском, Павловском, Богучарском и Верхнемамонском районах. Объем инвестиций в проект в МТС не раскрывают.

Как указывает пресс-служба компании, для работы системы используется технология GNSS RTK, которая позволяет точно определять положение автомобилей в реальном времени. Данные передаются через мобильный интернет. Координаты, получаемые со спутников с точностью 5-15 м, корректируются с помощью сети станций до 2–5 см. Сами станции устанавливаются на оборудовании оператора связи.

По информации пресс-службы МТС, проект охватит все города-миллионники. Помимо М4 «Дон», станции будут установлены на трассах М11 «Нева» и М12 «Восток» общей протяженностью около 4 тыс. км. Эти территории полностью покроют сетью LTE, а в будущем — и 5G.

Как сообщал в середине октября «Ъ-Черноземье», на 18 вокзалах макрорегиона для пассажиров оборудовали дополнительные точки бесплатного Wi-Fi.

Юрий Голубь