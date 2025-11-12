Путин рассказал «казахскую мудрость» о том, в чем заключается сила

Президент России Владимир Путин поделился на государственном обеде «казахской мудростью», которая рассказывает, в чем заключается сила человека. Видео с речью президента опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Сила орла в крыльях, а человека — в друзьях,— произнес Владимир Путин.— И Россия, безусловно, очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном». В конце своей речи президент предложил тост за дружбу «братских народов» России и Казахстана и за здоровье казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, присутствовавшего на торжественном обеде.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита они провели с Владимиром Путиным двухчасовую неформальную встречу. Сегодня состоялись официальные переговоры, на которых обсуждался широкий спектр политических, экономических и гуманитарных тем.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Старший друг лучше новых двух».

Степан Мельчаков