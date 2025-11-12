Путин предложил выпить за дружбу России и Казахстана

Президент России Владимир Путин предложил тост за дружбу российского и казахстанского народов на государственном обеде с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Видео с речью президент опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Позвольте предложить тост за дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Казахстан,— произнес Владимир Путин.— За дружбу и процветание наших братских народов. За здоровье Касым-Жомарта Кемелевича и всех присутствующих».

Президент России также поделился «казахской мудростью». «Сила орла в крыльях, а человека — в друзьях,— сказал Владимир Путин.— И Россия, безусловно, очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном».

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 11 ноября. В первый день визита он около двух часов беседовал с Владимиром Путиным на неформальной встрече. Сегодня прошли официальные переговоры, где обсуждался «широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия».

Степан Мельчаков