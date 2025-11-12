Глава Ikon Tyres: цены на легковые шины в РФ выросли на 5-7%

Генеральный директор Ikon Tyres Андрей Пантюхов заявил в интервью «Ъ», что основным фактором, влияющим на стоимость шин, остается валютный курс, а не логистика.

Андрей Пантюхов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы уже говорили с вами про китайские бренды, и поскольку это импорт — он полностью зависит от курса»,— отметил господин Пантюхов. По его словам, при курсе 80 рублей за доллар «проще закупить шины в Китае или где-то еще», что осложняет положение локальных производителей. «Многие так и делали. Поможет нормализация курса рубля»,— добавил он.

Глава Ikon Tyres подчеркнул, что укрепление рубля приведет к удорожанию сырья и материалов, «потому что значительная часть по-прежнему закупается за границей, но лучше так, чем наличие такого дешевого импорта».

По оценкам компании, в 2025 году цены на шины выросли в среднем на 5–7%. «И это уже который год, когда цены на шины растут значительно ниже уровня инфляции»,— сказал господин Пантюхов. Он добавил, что для потребителей это выгодно, поскольку «инфляция более высокая, чем рост цен на шины». При этом, по его словам, производители сталкиваются с ростом затрат: «И зарплаты, и энергия, и сырье, материалы — все это растет гораздо больше».

