Федерации высказались против расширения зимней Олимпиады за счет летних видов

Международные федерации зимних видов спорта выступили против введения некоторых летних дисциплин в программу зимних Олимпийских игр. Совместное заявление организаций опубликовано на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В сентябре президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри запустила программу «Готовность к будущему», в рамках которой были созданы четыре рабочие группы. Одна из них занимается «усилением» программы олимпийских мероприятий. В эту группу входит президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу. В интервью The Guardian он рассказал, что в программу зимней Олимпиады 2030 года могут добавить несколько летних дисциплин, включая кросс и велокросс.

Против расширения выступили Международный союз биатлонистов, Международная федерация бобслея и скелетона, Международная федерация хоккея с шайбой, Международная федерация санного спорта, Международный союз конькобежцев, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда и Всемирная федерация керлинга. Организации считают, что такой подход «размывает бренд, наследие и самобытность, которые делают зимние Олимпийские игры уникальными». При этом федерации отметили, что они поддерживают другие инициативы МОК «по дальнейшей модернизации Игр с целью привлечения новой аудитории».

Таисия Орлова