Глава Ikon Tyres заявил о необходимости защитить шинный рынок РФ от экспансии Китая

Российским производителям шин необходима защита от демпинга китайских компаний, заявил в интервью «Ъ» глава Ikon Tyres Андрей Пантюхов. Китайскую экспансию господин Пантюхов назвал самой серьезной проблемой российского шинного рынка.

«Работаем сейчас над этим, будем выходить с новыми предложениями к правительству и ЕЭК, для того чтобы все-таки принимать защитные меры»,— сказал господин Пантюхов.

По словам главы Ikon Tyres, при емкости российского рынка легковых шин около 50 млн штук китайский импорт в 2024 году достиг 19 млн. «За пять лет — с 2019 по 2024 год — доля китайских брендов увеличилась с 11 до 35%, в то время как производство на локальных предприятиях снизилось»,— заявил Андрей Пантюхов.

Андрей Пантюхов подчеркнул, что поставки ведутся «по очень дешевым ценам», что компания считает демпингом и «нарушением добросовестной конкуренции». Сейчас, по оценкам Ikon Tyres, в России продается около 200 китайских брендов. «Только вдумайтесь: 19 млн шин и 200 брендов»,— сказал господин Пантюхов.

Глава Ikon Tyres указал, что в отличие от автомобильной отрасли, где действует утильсбор, для шинного рынка «никаких ограничений действительно нет: ни на уровне сертификации, ни на уровне регуляторной политики». По его словам, импортеры могут оформлять сертификаты соответствия на основании тестов, проведенных за рубежом, без дополнительной проверки в России.

«Если я захочу сегодня импортировать в Китай, то не смогу этого сделать: у них есть национальная сертификация CCC… А в Россию — пожалуйста. Где логика? Я не понимаю»,— заключил глава Ikon Tyres.

