Из свежей почты

Кирилл Яковлев, 8 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 215 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 36 тыс. руб.

Сын появился на свет раньше времени, почти неделю дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Развивался с задержкой, к полугоду не делал попыток садиться. Врачи выявили ДЦП, затем диагностировали эпилепсию. Благодаря Русфонду Кирилл попал в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве, ему подобрали противосудорожную терапию. Сын научился ходить с поддержкой, говорить предложениями. Но не может держать ложку из-за слабой моторики, с трудом поднимает руки. Надо продолжить терапию. Помогите ее оплатить! Лилия Яковлева, Белгородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо продолжать лечение, направленное на укрепление мышц рук и ног Кирилла, развитие отсутствующих двигательных навыков и речи».

Ваня Шереметцов, 12 лет, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 174 880 руб.

Внимание! Цена лечения 407 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ТГРК «Курск» соберут 33 тыс. руб.

Ваня родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка, перенес уже пять операций. Зубы у сына росли криво, речь была непонятная. Мы начали ортодонтическое лечение, которое длится до сих пор. Сначала оплачивали его сами, затем помог Русфонд. Врачам удалось немного расширить верхнюю челюсть, частично развернуть зубы в правильное положение. Челюсти еще не смыкаются, но Ваня научился жевать и понятно говорить. Впереди у сына операция на челюстях, перед ее проведением требуется продолжить ортодонтию. Но мне ее не оплатить. Эдуард Шереметцов, Курская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Ване требуется ортодонтическое лечение для выравнивания зубных рядов и создания условий для проведения ортогнатической операции».

Катя Маер, 1 год, тотальный акушерский паралич правой руки, требуется реабилитация. 225 140 руб.

Внимание! Цена реабилитации 657 140 руб. Александр Иванович Соболь внес 250 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» — 50 тыс. руб. ООО «Ни Хао Партс» — 50 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — 25 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 32 тыс. руб.

Роды были тяжелые, дочку вытянули за ручку бездыханной. Реаниматологи вернули Катю к жизни. Через пять дней мы заметили, что правая ручка висит плетью. Оказалось, повреждены нервные сплетения правого плеча. Доктор Новиков из Ярославля провел реконструкцию плечевого нервного сплетения, средства собрал Русфонд. Теперь самое главное — реабилитация, чтобы максимально восстановить функции руки. Мы оплатили два курса, теперь дочка может отводить плечо в сторону, сгибать руку в локте, удерживать предметы. Лечение надо продолжать, но нам не справиться с оплатой. Вера Маер, Омская область

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «Отмечается положительная динамика — увеличена амплитуда движений во всех суставах правой руки. Реабилитацию необходимо продолжать».

Поля Распопова, 9 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 233 734 руб.

Внимание! Цена обследования 621 734 руб. Александр Иванович Соболь внес 250 тыс. руб. Исследовательская компания «Бизнес Аналитика» — 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Воронеж» соберут 38 тыс. руб.

У новорожденной дочки выявили пороки развития мочеполовой системы. Врачи сказали, что Поле потребуется пересадка почки. Она состоялась в 2019 году, донором стала я. Русфонд оплатил лекарства, которые помогли почке прижиться. Чтобы не произошло отторжения трансплантата, надо следить за работой почки, контролировать показатели анализов и концентрацию препаратов, которые принимает дочка. Проходить все эти обследования нужно у врачей, делавших пересадку, сейчас они работают в клинике «Тигренок». Помогите нам! Анастасия Распопова, Воронежская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Мы проведем все нужные обследования, что позволит Поле не выпадать из жизни и быстро получить помощь в случае необходимости».

Почта за неделю 7.11.2025 — 13.11.2025

Получено писем — 51

Принято в работу — 37

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 4