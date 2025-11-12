Альфа-банку снизили штраф за несписание денег по требованию пристава

Верховный суд РФ (ВС) поставил точку в деле Альфа-банка, оспаривающего административный штраф, который был наложен на него за неисполнение требования пристава о взыскании денег с должника. Ранее банк оштрафовали по ч. 2 ст. 17.14 КоАП на 974,5 тыс. руб.— половину от взыскиваемой с должника задолженности. Арбитражные суды основывали выводы на прямой трактовке нормы КоАП, позволяющей наложить наказание в «половину от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника», верхний порог штрафа в статье ограничен 1 млн руб.

По жалобе Альфа-банка дело дошло до экономколлегии ВС, которая снизила размер штрафа до 151 тыс. руб. Таким образом, коллегия позволила рассчитать размер санкции не от половины суммы взыскания, а от половины суммы, находящейся на счете должника в день получения банком постановления пристава.

Из определения ВС следует, что санкции должны отвечать «требованиям справедливости и соразмерности», поэтому штраф должен «исчисляться с учетом доступного остатка денежных средств на счете должника». В этот день, по мнению приставов, банк и совершил правонарушение, не выполнив требования по списанию средств. Поскольку в эту дату на счете должника в Альфа-банке находилось лишь 302 тыс. руб., то взыскивать с организации больше 151 тыс. руб. нельзя, заключил ВС.

Ян Назаренко