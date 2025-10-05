Алимент неожиданности

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор о привлечении Альфа-банка к административной ответственности за неисполнение постановления пристава о взыскании денег с должника по алиментам. Главный вопрос — какой размер штрафа должен заплатить банк. Арбитражные суды рассчитали его исходя из суммы взыскания по исполнительному документу, как предписывает КоАП. Но кредитная организация настаивает, что нужно учитывать меньший остаток средств на счете должника и снизить размер санкции. Споры о снижении штрафов за несписание денег банки ведут давно, и до сих пор суды занимали сторону приставов. Теперь в вопросе разберется экономколлегия ВС, которая может как изменить практику, так и оставить в силе прежний подход.

ВС решит, сколько заплатит Альфа-банк за игнорирование требования пристава взыскать денежные средства с должника. Речь идет о задолженности гражданина по алиментам. Решение о взыскании выплат на содержание детей вынес в июле 2022 года Переславский райсуд Ярославской области. Позднее исполнительный лист передали приставу, который 14 декабря 2023 направил в Альфа-банк постановление о взыскании 1,95 млн руб. алиментов и 67 тыс. руб. исполнительского сбора.

Кредитная организация исполнила требование лишь частично, хотя на счете должника еще оставались средства. Пристав составил протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 17.14 КоАП (неисполнение банком требования по исполнительному документу о взыскании денежных средств с должника) и в сентябре 2024 года обратился в суд за привлечением банка к ответственности.

По данным ФССП, в 2024 году направлено на рассмотрение 358 дел по этому составу правонарушения, из которых суды рассмотрели 211 и в 128 случаях наложили штрафы на банки.

Альфа-банк возражал, ссылаясь на то, что не мог списать средства должника (на 21 декабря 2023 года остаток на счету составлял 264,7 тыс. руб.), так как они находятся под двумя арестами в рамках других исполнительных производств (по налоговому и другим долгам). Но арбитражные суды трех инстанций сочли, что банк должен был исполнить требование пристава, поскольку в п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса четко установлена очередность погашения долгов при нехватке средств на счете должника.

Так, долг по алиментам относится к первой очереди, по налогам — к третьей, другие долги — к четвертой и пятой. В этой связи приоритет имели именно выплаты на содержание детей. В итоге суды признали Альфа-банк виновным в нарушении и наложили на него штраф в размере половины взыскиваемой алиментной задолженности — 974,5 тыс. руб.

Однако банк подал жалобу в ВС, настаивая на снижении размера санкции. За нарушение ч. 2 ст. 17.14 КоАП для кредитных организаций предусмотрен штраф в размере «половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более 1 млн руб.».

Альфа-банк полагает, что санкцию нужно рассчитывать «исходя из доступного остатка денежных средств на счете должника», то есть из 264,7 тыс. руб. ВС счел, что аргументы Альфа-банка заслуживают внимания, и передал дело на рассмотрение экономколлегии.

В ФССП РФ “Ъ” сообщили, что ч. 2 ст. 17.14 КоАП применяется с 2008 года и не изменяется более 17 лет. При этом оценка наличия состава правонарушения, отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также определение виновности кредитной организации и назначение размера штрафа осуществляется судом, отметили в ведомстве.

В Альфа-банке отказались от комментариев.

Преемственность или новый подход

Шесть лет назад, в 2019 году, экономколлегия ВС рассматривала похожее дело по жалобе Альфа-банка, который по той же норме КоАП настаивал на расчете штрафа в размере половины от суммы, имевшейся на счете должника. Однако коллегия тогда признала, что штраф надо исчислять от всей суммы взыскания по исполнительному документу.

“Ъ” опросил юристов о том, есть ли сейчас основания для изменения сложившегося подхода. Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев объясняет, что административный штраф — это не компенсация причиненного ущерба, а мера ответственности за неисполнение законных требований пристава. Цель этой нормы — обеспечить неукоснительное исполнение судебных решений о взыскании, добавляет старший партнер юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. По его мнению, в ч. 2 ст. 17.14 КоАП намеренно установлен высокий размер штрафа, чтобы мотивировать банки оперативно исполнять постановления приставов. Норма КоАП не ставит размер штрафа в зависимость от фактического остатка средств на счете должника, подчеркивает адвокат МКА «Авангард Права» Анастасия Есьман. Законодатель, по ее словам, уже предусмотрел баланс интересов: «С одной стороны, штраф прямо привязан к сумме взыскания, что поддерживает дисциплинирующий эффект, а с другой — введен верхний предел в 1 млн руб., защищающий банки от чрезмерной ответственности при крупных взысканиях».

Впрочем, есть и другие мнения.

Глава НСФР Андрей Емелин считает наказание для банка несправедливым и несоразмерным нарушению, так как штраф втрое превышает сумму остатка на счету должника.

Юрист группы публичных споров и защиты бизнеса юрфирмы Vegas Lex Михаил Шандро полагает, что при назначении штрафа нужно учитывать реальную возможность исполнить постановление приставов в полном объеме. По его мнению, виновность банка ограничивается суммой денежных средств, находящихся на счете должника, с учетом верхнего барьера в 1 млн руб. К тому же практика позволяет взыскателю, не получившему деньги, потребовать от банка возмещения убытков в размере средств, поступивших на счет должника, но не взысканных по вине банка, добавляет господин Шандро.

Партнер Novator Legal Group Илья Сорокин полагает, что банк не смог исполнить требования именно по причине арестов счета по другим долгам. На его взгляд, вопрос определения очередности списания средств весьма непрост и в зависимости от обстоятельств должен быть разрешен самим приставом или судом. Кроме того, в деле 2019 года пристав снял аресты со счетов должника, устранив препятствия для списания, а в текущем разбирательстве это неочевидно, добавляет господин Сорокин. Он надеется, что ВС выработает критерии для оценки этих факторов.

Вместе с тем господин Гавришев думает, что ВС вряд ли откажется от устоявшейся практики, так как снижение штрафа до размера остатка средств на счете «объективно ослабит защиту прав взыскателей и подорвет дисциплину исполнения решений». Тем более с 2019 года, когда ВС рассматривал схожую тяжбу, ни фактические, ни правовые обстоятельства существенно не изменились, отмечает Роман Ляпунов. Если следовать логике банка, штрафы окажутся минимальными, что «ослабит превентивную и стимулирующую функцию административной санкции», считает Анастасия Есьман.

Ян Назаренко, Анна Занина, Максим Буйлов