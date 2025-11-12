ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире впервые с 2020 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с 2020 года зафиксировала снижение числа случаев туберкулеза в мире. В 2024 году коэффициент заболеваемости снизился на 1,7% после непрерывного роста в 2021-2023 годах. Число смертей за тот же период снизилось на 3%. Общее число новых случаев за прошлый год составило 10,7 млн, в 2023 году — 10,8 млн.

«Это снижение свидетельствует о продолжающемся восстановлении основных медицинских услуг после сбоев, вызванных пандемией COVID-19. В некоторых регионах и странах наблюдается устойчивый прогресс, что свидетельствует о том, что твердая политическая приверженность и инвестиции способствуют борьбе с этим древним заболеванием»,— говорится в докладе ВОЗ.

В период с 2015 по 2024 год в Африканском регионе заболеваемость туберкулезом снизилась на 28%, смертность — на 46%. В европейском заболеваемость снизилась на 39%, смертность — на 49%.

В 2023 году число заболевших туберкулезом во всем мире оказалось рекордным — 8,2 млн человек, сообщала ранее ВОЗ. Россия по абсолютному числу заболевших (55 тыс.) оказалась на первом месте в Европейском регионе, но по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек заняла девятую позицию. По итогам 2024 года, согласно официальным данным, уровень заболеваемости туберкулезом в РФ составил 26,9 случая на 100 тыс. населения.

Полина Мотызлевская