Для спасения Аслана Назарова не хватает 756 780 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Аслана несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Мальчик проходит лечение в нашей клинике, перенес несколько операций по установке телескопических штифтов Fassier-Duval. Аслану устранили искривления бедренных и правой большеберцовой кости, он начал ходить с ходунками. Сейчас на фоне нагрузки стала прогрессировать деформация левой большеберцовой кости, возник риск ее внезапного перелома. Необходима операция по коррекции деформации и установке телескопического штифта. В результате Аслан сохранит двигательную активность, сможет развиваться».

Стоимость операции 1 880 780 руб. Компании LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшие остаться неназванными,— 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 756 780 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аслана Назарова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Аслана — Нургуль Гайниевны Назаровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).