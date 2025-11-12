Второго топ-менеджера белгородского «Евростроя» заключили под стражу

Белгородский райсуд Белгородской области заключил до 29 декабря под стражу заместителя генерального директора ООО «Еврострой» Левана Диаконидзе. По информации «Ъ-Черноземье», топ-менеджер компании обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Расследованием уголовного дела занимается управление Следственного комитета по Белгородской области. Официально в ведомстве не сообщали о задержании господина Диаконидзе. В ведомстве предложили «Ъ-Черноземье» направить журналистский запрос для получения информации по уголовному делу. Также под стражу до конца года вместе с Леваном Диаконидзе заключили руководителя дочерней компании «Евростроя» — ООО «ЕР» Александра Чумаченко.

Господин Диаконидзе работает в сфере строительства с 2016 года, последние два года занимает пост замгендиректора ООО «Еврострой». Топ-менеджер участвовал в возведении социальных и коммерческих объектов в Белгородской области, в том числе офисных зданий, школ, спорткомплексов и медицинских учреждений. Он курировал строительство школы в городе Строитель Яковлевского округа и учебного центра территориальной обороны в городе Губкин, а также принимает непосредственное участие в восстановлении пострадавших от обстрелов объектов в Белгороде.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Еврострой» зарегистрировано в Белгороде в августе 2013 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 2 млн руб. Основным владельцем (99%) и генеральным директором выступает Эдгар Херимян, еще 1% принадлежит Гаянэ Херимян. В структуру группы входят дочерние общества — ООО «Еврострой развитие», ООО «Еврострой инжиниринг», ООО «Еврострой строитель», ООО «Еврострой проектировщик», ООО «Еврострой производство» и ООО «Евро авто про». По итогам 2024 года предприятие отчиталось о выручке 3,8 млрд руб. и чистой прибыли 238 млн руб.

В конце лета в Москве под стражу был заключен гендиректор «Евростроя» Эдгар Херимян. Он обвиняется в посредничестве в даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Господин Херимян проходит по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Белгородской области Владимира Базарова. Экс-чиновнику, который вплоть до задержания работал на аналогичном посту в Курской области, вменяются махинации при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной: по версии следствия, он давал указания о согласовании с Минобороны РФ и закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых «зубов дракона»), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием. По подсчетам МВД, на занижении технических характеристик могло быть украдено 251 млн руб. В октябре Мещанский райсуд Москвы продлил срок пребывания Эдгара Херимяна и Владимира Базарова в СИЗО.

Владимир Зоркий