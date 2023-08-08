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20 кандидатов участвуют в конкурсе на пост главы Ижевска

В последний день приема документов, 7 августа, на пост главы столицы Удмуртии заявились семь кандидатов. Соответствующая информация представлена на сайте администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в числе новых претендентов на пост градоначальника оказался пенсионер Анатолий Мешков, Лариса Трефилова из организации «Полезные люди», директор школы № 31 в Ижевске Владимир Ульянов, работник УдГУ Валерий Швецов. Кроме того, списки кандидатов пополнили Александр Новожилов-Лю, трудящийся в АО «Гамбринус», и Руслан Алексеев из ООО «Интелкапитал».

В список также вошел Дмитрий Чистяков, работавший заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике 2017 года. Напомним, о своем решении он накануне сообщил в соцсетях.

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