Бывшему премьеру Грузии Гахарии грозит до 13 лет лишения свободы

Главная прокуратура Грузии предъявила обвинение и потребовала ареста бывшего председателя правительства страны Георгия Гахария, который занимал этот пост с 2019 по 2021 годы. Об этом заявил главный прокурор страны Георгий Гваракидзе. Экс-премьеру предъявлены обвинения по ч.3 ст. 117 и ст. 25 (умышленное причинение вреда здоровью) а также по ст. 333 (превышение служебных полномочий) УК Грузии.

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters, Zurab Javakhadze / File Photo / Reuters

Речь идет о событиях в Тбилиси 20-21 июня 2019 года. Тогда активисты оппозиции, в том числе сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, окружили здание парламента, протестуя против визита в Грузию депутатов Госдумы РФ для участия в заседании Парламентской ассамблеи православия.

Согласно версии прокуратуры, тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария отдал приказ о применении силы в отношении демонстрантов, в результате чего сотни человек получили увечья, а двое протестующих потеряли глаз после попадания резиновой пули. 7 мая 2024 года Европейский суд по правам человека счел применение силы против демонстрантов нарушением европейской конвенции прав человека.

Второй эпизод касается событий вокруг Южной Осетии в Августе 2019 года. По утверждению главной прокуратуры, Георгий Гахария, возглавлявший также МВД, без согласования с другими органами и миссией наблюдателей ЕС «единолично» отдал приказ о размещении полицейских на спорном участке границы между Грузией и Южной Осетией. После этого власти Южной Осетии разместили посты в глубине территории. В результате Грузия «потеряла контроль над ста гектарами лесного массива», а жители нескольких грузинских сел лишились доступа к сельским угодьям.

Бывший премьер-министр несколько месяцев живет в ФРГ. Сейчас он возглавляет оппозиционную партию «Гахария — за Грузию», которая представлена в парламенте двенадцатью депутатами из ста пятидесяти членов законодательного органа.

Георгий Двали, Тбилиси