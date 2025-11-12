Против ярославца возбудили уголовное дело за участие в нежелательной организации

В Ярославле возбуждено уголовное дело против местного жителя за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ярославской области.

Следствие установило, что в августе 2025 года житель Ярославля, находясь за границей, участвовал в деятельности этой организации. Как уточнили в УФСБ по региону, это произошло на территории одной из стран, входящих в блок НАТО. Ранее ярославец был привлечен к административной ответственности за аналогичные действия.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Нарушения выявили сотрудники УФСБ России по Ярославской области. Сейчас продолжаются следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательств.

Антон Голицын