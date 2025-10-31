Место и время встречи изменить нельзя
Часы—номинанты Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2025 года
Через две недели в здании бывшей женевской гидроэлектростанции Batiment des Forces Motrices состоится церемония подведения итогов часового конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG). Шорт-лист моделей проанализировал руководитель «Коммерсантъ Стиль», член Академии GPHG Юрий Хнычкин.
Фото: GPHG / nicolas.lieber@nicolaslieber.ch
Гран-при Женевы — неоднозначный с точки зрения хронофанатов конкурс, но лучшего пока не придумали. Обычно его результаты не похожи на тренды главной мировой выставки Watches & Wonders: GPHG показывает «фестивальное», элитарное «кино». В прошлогоднем обзоре мы уже писали о том, кто из великих марок (а их много!) в GPHG не участвует. Не буду повторяться, просто назову заметные бренды, редко выставляющие свои модели, но рискнувшие сделать это в 2025 году. Это, в частности, Breguet — единственная марка Swatch Group, обычно дистанцирующейся от GPHG, и Franсk Muller, популярная у любителей сложной механики на рубеже веков. Также обращает на себя внимание повышенное присутствие «новых старых» марок, находящихся под крылом корпорации LVMH. Помимо собственно часов Louis Vuitton, в шорт-листе оказались Gerald Genta и Daniel Roth, которые нынче выпускает общая для этого трио мануфактура La Fabrique du Temps, а также пара ювелирных часов Tiffany & Co.— бренда, шесть лет назад оказавшегося во владении Бернара Арно. LVMH неспешно, как питон — лягушку, интегрирующий Tiffany & Co. в свою структуру, в 2026 году, по нашей информации, планирует массированный запуск обновленной часовой линейки бренда, так что предварительный «прогрев» окажется нелишним.
Азиатские производители представлены Японией (традиционные на GPHG Grand Seiko и независимые ателье), уже довольно дорогой малайзийской маркой Ming (ранее отмеченной призом GPHG), парой китайских (мастером гильоше Atelier Wen и нацеленной на мировую известность Behrens).
Приятно, что на GPHG-2025 есть и российское присутствие. Во-первых, это настольные часы Easter Egg Tourbillon питерца Антона Суханова, вошедшие в шорт-лист в номинации Mechanical Clock, во-вторых, что важнее, включение в состав 30 членов жюри Константина Чайкина, члена Академии GPHG и одного из лауреатов Гран-при Женевы 2018 года. Кстати, самый заметный на мировой арене российский часовщик в ноябре отметит свое 50-летие, с которым мы его заранее поздравляем.
У кого из претендентов есть шансы на главный приз конкурса, Aiguille d’Or? Победы в 15 объявленных и 5 специальных номинациях важны, но главное внимание всегда достается обладателю «Золотой стрелки».
Начнем со статистики: сразу от трех марок — Audemars Piguet, Chopard и Louis Vuitton — в шорт-лист пробились по шесть моделей, пять — от марки Piaget, четыре — от Parmigiani Fleurier. Тремя образцами представлены Bvlgari и Urban Jurgensen. Понятно, что соискатели с обильным представительством математически имеют наибольшие шансы.
Далее вспомним перечень брендов, уже получавших «Золотую стрелку». Жюри Гран-при Женевы старается не частить и во избежание обвинений в фаворитизме избегает повторных награждений спустя менее 4–5 лет. На основании этого наблюдения отбрасываем Audemars Piguet (обладательница двух «Золотых стрелок» 2023 и 2019 годов), Bvlgari (награждена в 2021-м), Piaget (в 2020-м). Chopard тоже была удостоена высшей награды, но уже 8 лет назад, поэтому теоретически может повторно вернуться на высшую ступень.
Наконец, три бренда — Louis Vuitton, Parmigiani Fleurier и Urban Jurgensen — «Золотой стрелки» раньше не получали. Против Louis Vuitton играет ее статус: она входит в корпорацию LVMH, а женевское жюри традиционно предпочитает независимых (что не помешало присуждению в прошлом году главного приза марке IWC, входящей в холдинг Richemont, а также более ранним награждениям Piaget и Bvlgari, которые являются частями Richemont и LVMH соответственно). Так что тут бабушка надвое сказала. Однако, несмотря на успехи последних лет, бренд Louis Vuitton все еще не совсем ассоциируется с часами. На мой взгляд, высшей награды по многолетней совокупности достижений заслуживает Parmigiani Fleurier — независимый бренд, производящий и очень сложные, и коммерчески успешные часы семейств Tonda PF и Toric. Он достаточно давно выставляется на GPHG и явно настроен добиться наивысшей оценки. Еще один претендент — в очередной раз перезапущенная в 2025 году на деньги американских инвесторов и под руководством многоопытного финна Кари Вутилайнена датская по происхождению марка Urban Jurgensen. Презентация ее трех сложных моделей имела громкий резонанс в мировой специализированной прессе, следствием чего стало их попадание в шорт-лист GPHG. Позже мы обязательно расскажем об этом современном преемнике классической школы Абрахама-Луи Бреге и Джорджа Дэниэльса — британского часовщика второй половины XX века, получившего всемирную известность после изобретения коаксиального спуска. Пока же пожелаем им успеха и заметим, что единственное обстоятельство, которое может смутить жюри GPHG — это абсолютная новизна возрожденной марки. Женевские гурманы ценят выдержанные вина.
Впрочем, все эти соображения не более чем субъективные спекуляции автора, а результаты Гран-при Женевы мы узнаем поздним вечером 13 ноября. «Коммерсантъ Стиль» сообщит их на следующий день.