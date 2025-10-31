Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Место и время встречи изменить нельзя

Часы—номинанты Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2025 года

Через две недели в здании бывшей женевской гидроэлектростанции Batiment des Forces Motrices состоится церемония подведения итогов часового конкурса Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG). Шорт-лист моделей проанализировал руководитель «Коммерсантъ Стиль», член Академии GPHG Юрий Хнычкин.

Фото: GPHG / nicolas.lieber@nicolaslieber.ch

Фото: GPHG / nicolas.lieber@nicolaslieber.ch

Гран-при Женевы — неоднозначный с точки зрения хронофанатов конкурс, но лучшего пока не придумали. Обычно его результаты не похожи на тренды главной мировой выставки Watches & Wonders: GPHG показывает «фестивальное», элитарное «кино». В прошлогоднем обзоре мы уже писали о том, кто из великих марок (а их много!) в GPHG не участвует. Не буду повторяться, просто назову заметные бренды, редко выставляющие свои модели, но рискнувшие сделать это в 2025 году. Это, в частности, Breguet — единственная марка Swatch Group, обычно дистанцирующейся от GPHG, и Franсk Muller, популярная у любителей сложной механики на рубеже веков. Также обращает на себя внимание повышенное присутствие «новых старых» марок, находящихся под крылом корпорации LVMH. Помимо собственно часов Louis Vuitton, в шорт-листе оказались Gerald Genta и Daniel Roth, которые нынче выпускает общая для этого трио мануфактура La Fabrique du Temps, а также пара ювелирных часов Tiffany & Co.— бренда, шесть лет назад оказавшегося во владении Бернара Арно. LVMH неспешно, как питон — лягушку, интегрирующий Tiffany & Co. в свою структуру, в 2026 году, по нашей информации, планирует массированный запуск обновленной часовой линейки бренда, так что предварительный «прогрев» окажется нелишним.

Предыдущая фотография
Breguet Classique Souscription 2025 (номинация «Иконические часы»): однострелочник с механизмом с ручным заводом; корпус 40 мм — розовое золото; цена — 45 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках)

Breguet Classique Souscription 2025 (номинация «Иконические часы»): однострелочник с механизмом с ручным заводом; корпус 40 мм — розовое золото; цена — 45 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках)

Franck Muller Round Triple Mystery (номинация «Женские сложные часы»): автоматический механизм с центральным турбийоном; корпус 39 мм — розовое золото, бриллианты; цена — 85 тыс.

Franck Muller Round Triple Mystery (номинация «Женские сложные часы»): автоматический механизм с центральным турбийоном; корпус 39 мм — розовое золото, бриллианты; цена — 85 тыс.

Louis Vuitton Tambour Convergence (номинация «Женские часы»): «прыгающий» указатель часов и дисковый индикатор минут, автоматический механизм; корпус 37 мм — платина; цена — 59 тыс.

Louis Vuitton Tambour Convergence (номинация «Женские часы»): «прыгающий» указатель часов и дисковый индикатор минут, автоматический механизм; корпус 37 мм — платина; цена — 59 тыс.

Daniel Roth Extra Plat (номинация «Только время»): механизм с ручным заводом; корпус 35,5 X 38,6 мм - розовое золото; цена – 49 тыс.

Daniel Roth Extra Plat (номинация «Только время»): механизм с ручным заводом; корпус 35,5 X 38,6 мм - розовое золото; цена – 49 тыс.

Tiffany &amp; Co. Bird on a Rock Legacy Tanzanite (номинация «Женские часы»): кварцевый механизм; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; цена — 120 тыс.

Tiffany & Co. Bird on a Rock Legacy Tanzanite (номинация «Женские часы»): кварцевый механизм; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; цена — 120 тыс.

Следующая фотография
1 / 5

Breguet Classique Souscription 2025 (номинация «Иконические часы»): однострелочник с механизмом с ручным заводом; корпус 40 мм — розовое золото; цена — 45 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках)

Franck Muller Round Triple Mystery (номинация «Женские сложные часы»): автоматический механизм с центральным турбийоном; корпус 39 мм — розовое золото, бриллианты; цена — 85 тыс.

Louis Vuitton Tambour Convergence (номинация «Женские часы»): «прыгающий» указатель часов и дисковый индикатор минут, автоматический механизм; корпус 37 мм — платина; цена — 59 тыс.

Daniel Roth Extra Plat (номинация «Только время»): механизм с ручным заводом; корпус 35,5 X 38,6 мм - розовое золото; цена – 49 тыс.

Tiffany & Co. Bird on a Rock Legacy Tanzanite (номинация «Женские часы»): кварцевый механизм; корпус 36 мм — белое золото, бриллианты; цена — 120 тыс.

Азиатские производители представлены Японией (традиционные на GPHG Grand Seiko и независимые ателье), уже довольно дорогой малайзийской маркой Ming (ранее отмеченной призом GPHG), парой китайских (мастером гильоше Atelier Wen и нацеленной на мировую известность Behrens).

Предыдущая фотография
Grand Seiko Spring Drive U.F.A. (номинация «Мужские часы»): мехатронный механизм; корпус 37 мм – титан; цена – 12 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. (номинация «Мужские часы»): мехатронный механизм; корпус 37 мм – титан; цена – 12 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Ming Project 21 (номинация «Только время»): механизм с ручным заводом; корпус 35 мм – титан; цена – 29,5 тыс., 10 экз.

Ming Project 21 (номинация «Только время»): механизм с ручным заводом; корпус 35 мм – титан; цена – 29,5 тыс., 10 экз.

Atelier Wen Millesime 2024 (номинация «Вызов»): автоматический механизм; корпус 40 мм – титан; цена – 2,9 тыс.

Atelier Wen Millesime 2024 (номинация «Вызов»): автоматический механизм; корпус 40 мм – титан; цена – 2,9 тыс.

Behrens Orion One (номинация «Вызов»): автоматический механизм с указателями даты и времени дня/ночи; корпус 38 Х 44 мм – сталь; цена – 3 тыс.

Behrens Orion One (номинация «Вызов»): автоматический механизм с указателями даты и времени дня/ночи; корпус 38 Х 44 мм – сталь; цена – 3 тыс.

Следующая фотография
1 / 4

Grand Seiko Spring Drive U.F.A. (номинация «Мужские часы»): мехатронный механизм; корпус 37 мм – титан; цена – 12 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Ming Project 21 (номинация «Только время»): механизм с ручным заводом; корпус 35 мм – титан; цена – 29,5 тыс., 10 экз.

Atelier Wen Millesime 2024 (номинация «Вызов»): автоматический механизм; корпус 40 мм – титан; цена – 2,9 тыс.

Behrens Orion One (номинация «Вызов»): автоматический механизм с указателями даты и времени дня/ночи; корпус 38 Х 44 мм – сталь; цена – 3 тыс.

Приятно, что на GPHG-2025 есть и российское присутствие. Во-первых, это настольные часы Easter Egg Tourbillon питерца Антона Суханова, вошедшие в шорт-лист в номинации Mechanical Clock, во-вторых, что важнее, включение в состав 30 членов жюри Константина Чайкина, члена Академии GPHG и одного из лауреатов Гран-при Женевы 2018 года. Кстати, самый заметный на мировой арене российский часовщик в ноябре отметит свое 50-летие, с которым мы его заранее поздравляем.

Предыдущая фотография
Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock (номинация «Настольные часы»): механизм с турбийоном, мировым временем и ручным заводом; корпус 100 Х 128 мм — сталь/титан; цена — 59 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках), лимитированная 24 экз. серия

Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock (номинация «Настольные часы»): механизм с турбийоном, мировым временем и ручным заводом; корпус 100 Х 128 мм — сталь/титан; цена — 59 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках), лимитированная 24 экз. серия

Константин Чайкин

Константин Чайкин

Следующая фотография
1 / 2

Anton Suhanov St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock (номинация «Настольные часы»): механизм с турбийоном, мировым временем и ручным заводом; корпус 100 Х 128 мм — сталь/титан; цена — 59 тыс. (здесь и далее — в швейцарских франках), лимитированная 24 экз. серия

Константин Чайкин

У кого из претендентов есть шансы на главный приз конкурса, Aiguille d’Or? Победы в 15 объявленных и 5 специальных номинациях важны, но главное внимание всегда достается обладателю «Золотой стрелки».

Начнем со статистики: сразу от трех марок — Audemars Piguet, Chopard и Louis Vuitton — в шорт-лист пробились по шесть моделей, пять — от марки Piaget, четыре — от Parmigiani Fleurier. Тремя образцами представлены Bvlgari и Urban Jurgensen. Понятно, что соискатели с обильным представительством математически имеют наибольшие шансы.

Предыдущая фотография
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph (номинация «Спортивные часы»): автоматический механизм с хронографом; корпус 43 мм - сталь/керамика; цена – 37 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph (номинация «Спортивные часы»): автоматический механизм с хронографом; корпус 43 мм - сталь/керамика; цена – 37 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Chopard L. U. C Lunar One (номинация «Мужские сложные часы»): автоматический механизм с вечным календарем; корпус 40,5 м — белое золото; цена — 82 тыс.

Chopard L. U. C Lunar One (номинация «Мужские сложные часы»): автоматический механизм с вечным календарем; корпус 40,5 м — белое золото; цена — 82 тыс.

Louis Vuitton Montgolfiere Aero (номинация «Настольные часы»): механизм с ручным заводом; корпус 170 Х 340 мм - медь, стекло; цена – 55 тыс.

Louis Vuitton Montgolfiere Aero (номинация «Настольные часы»): механизм с ручным заводом; корпус 170 Х 340 мм - медь, стекло; цена – 55 тыс.

Piaget Andy Warhol (номинация «Иконические часы»): автоматический механизм; корпус 45 Х 43 мм - белое золото, тигровый глаз; цена – 49 тыс.

Piaget Andy Warhol (номинация «Иконические часы»): автоматический механизм; корпус 45 Х 43 мм - белое золото, тигровый глаз; цена – 49 тыс.

Следующая фотография
1 / 4

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph (номинация «Спортивные часы»): автоматический механизм с хронографом; корпус 43 мм - сталь/керамика; цена – 37 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Chopard L. U. C Lunar One (номинация «Мужские сложные часы»): автоматический механизм с вечным календарем; корпус 40,5 м — белое золото; цена — 82 тыс.

Louis Vuitton Montgolfiere Aero (номинация «Настольные часы»): механизм с ручным заводом; корпус 170 Х 340 мм - медь, стекло; цена – 55 тыс.

Piaget Andy Warhol (номинация «Иконические часы»): автоматический механизм; корпус 45 Х 43 мм - белое золото, тигровый глаз; цена – 49 тыс.

Далее вспомним перечень брендов, уже получавших «Золотую стрелку». Жюри Гран-при Женевы старается не частить и во избежание обвинений в фаворитизме избегает повторных награждений спустя менее 4–5 лет. На основании этого наблюдения отбрасываем Audemars Piguet (обладательница двух «Золотых стрелок» 2023 и 2019 годов), Bvlgari (награждена в 2021-м), Piaget (в 2020-м). Chopard тоже была удостоена высшей награды, но уже 8 лет назад, поэтому теоретически может повторно вернуться на высшую ступень.

Предыдущая фотография
Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon (номинация «Часы с турбийоном»): рекордный ультратонкий механизм с ручным заводом; корпус 40 мм – титан; цена – 635 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках). лимитированная 20 экз. серия

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon (номинация «Часы с турбийоном»): рекордный ультратонкий механизм с ручным заводом; корпус 40 мм – титан; цена – 635 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках). лимитированная 20 экз. серия

Bvlgari X MB&amp;F Serpenti (номинация «Иконические часы»): механизм с ручным заводом; корпус 39 X 53 мм - розовое золото; цена – 164 тыс., лимитированная 33 экз. серия

Bvlgari X MB&F Serpenti (номинация «Иконические часы»): механизм с ручным заводом; корпус 39 X 53 мм - розовое золото; цена – 164 тыс., лимитированная 33 экз. серия

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition (номинация «Художественные ремесла»): механизм с «прыгающим часом» и ручным заводом; корпус 40 мм - розовое золото, соломенное маркетри; цена – 65 тыс., лимитированная 8 экз. серия

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition (номинация «Художественные ремесла»): механизм с «прыгающим часом» и ручным заводом; корпус 40 мм - розовое золото, соломенное маркетри; цена – 65 тыс., лимитированная 8 экз. серия

Следующая фотография
1 / 3

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon (номинация «Часы с турбийоном»): рекордный ультратонкий механизм с ручным заводом; корпус 40 мм – титан; цена – 635 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках). лимитированная 20 экз. серия

Bvlgari X MB&F Serpenti (номинация «Иконические часы»): механизм с ручным заводом; корпус 39 X 53 мм - розовое золото; цена – 164 тыс., лимитированная 33 экз. серия

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition (номинация «Художественные ремесла»): механизм с «прыгающим часом» и ручным заводом; корпус 40 мм - розовое золото, соломенное маркетри; цена – 65 тыс., лимитированная 8 экз. серия

Наконец, три бренда — Louis Vuitton, Parmigiani Fleurier и Urban Jurgensen — «Золотой стрелки» раньше не получали. Против Louis Vuitton играет ее статус: она входит в корпорацию LVMH, а женевское жюри традиционно предпочитает независимых (что не помешало присуждению в прошлом году главного приза марке IWC, входящей в холдинг Richemont, а также более ранним награждениям Piaget и Bvlgari, которые являются частями Richemont и LVMH соответственно). Так что тут бабушка надвое сказала. Однако, несмотря на успехи последних лет, бренд Louis Vuitton все еще не совсем ассоциируется с часами. На мой взгляд, высшей награды по многолетней совокупности достижений заслуживает Parmigiani Fleurier — независимый бренд, производящий и очень сложные, и коммерчески успешные часы семейств Tonda PF и Toric. Он достаточно давно выставляется на GPHG и явно настроен добиться наивысшей оценки. Еще один претендент — в очередной раз перезапущенная в 2025 году на деньги американских инвесторов и под руководством многоопытного финна Кари Вутилайнена датская по происхождению марка Urban Jurgensen. Презентация ее трех сложных моделей имела громкий резонанс в мировой специализированной прессе, следствием чего стало их попадание в шорт-лист GPHG. Позже мы обязательно расскажем об этом современном преемнике классической школы Абрахама-Луи Бреге и Джорджа Дэниэльса — британского часовщика второй половины XX века, получившего всемирную известность после изобретения коаксиального спуска. Пока же пожелаем им успеха и заметим, что единственное обстоятельство, которое может смутить жюри GPHG — это абсолютная новизна возрожденной марки. Женевские гурманы ценят выдержанные вина.

Предыдущая фотография
Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante (номинация «Иконические часы»): автоматический механизм с указателем времени второго часового пояса; корпус 40 мм – сталь/платина; цена – 29 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante (номинация «Иконические часы»): автоматический механизм с указателем времени второго часового пояса; корпус 40 мм – сталь/платина; цена – 29 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Parmigiani Fleurier Toric Quantieme Perpetuel (номинация «Мужские сложные часы»): механизм с вечным календарем и ручным заводом; корпус 40,6 мм – платина; цена – 92 тыс., лимитированная 50 экз. серия

Parmigiani Fleurier Toric Quantieme Perpetuel (номинация «Мужские сложные часы»): механизм с вечным календарем и ручным заводом; корпус 40,6 мм – платина; цена – 92 тыс., лимитированная 50 экз. серия

Urban Jurgensen UJ-1 Tourbillon Remontoire d&#39;Egalite (номинация «Часы с турбийоном»): механизм со скрытым турбийоном, ремонтуаром постоянной силы, индикатором запаса хода и ручным заводом; корпус 39,5 мм – платина; цена – 398 тыс., лимитированная 50 экз. серия

Urban Jurgensen UJ-1 Tourbillon Remontoire d'Egalite (номинация «Часы с турбийоном»): механизм со скрытым турбийоном, ремонтуаром постоянной силы, индикатором запаса хода и ручным заводом; корпус 39,5 мм – платина; цена – 398 тыс., лимитированная 50 экз. серия

Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement (номинация «Мужские часы»): механизм с двойным спуском и ручным заводом; корпус 39 мм – розовое золото; цена – 113,5 тыс.

Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement (номинация «Мужские часы»): механизм с двойным спуском и ручным заводом; корпус 39 мм – розовое золото; цена – 113,5 тыс.

Следующая фотография
1 / 4

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante (номинация «Иконические часы»): автоматический механизм с указателем времени второго часового пояса; корпус 40 мм – сталь/платина; цена – 29 тыс. (здесь и далее – в швейцарских франках)

Parmigiani Fleurier Toric Quantieme Perpetuel (номинация «Мужские сложные часы»): механизм с вечным календарем и ручным заводом; корпус 40,6 мм – платина; цена – 92 тыс., лимитированная 50 экз. серия

Urban Jurgensen UJ-1 Tourbillon Remontoire d'Egalite (номинация «Часы с турбийоном»): механизм со скрытым турбийоном, ремонтуаром постоянной силы, индикатором запаса хода и ручным заводом; корпус 39,5 мм – платина; цена – 398 тыс., лимитированная 50 экз. серия

Urban Jurgensen UJ-2 Double Wheel Natural Escapement (номинация «Мужские часы»): механизм с двойным спуском и ручным заводом; корпус 39 мм – розовое золото; цена – 113,5 тыс.

Впрочем, все эти соображения не более чем субъективные спекуляции автора, а результаты Гран-при Женевы мы узнаем поздним вечером 13 ноября. «Коммерсантъ Стиль» сообщит их на следующий день.

Юрий Хнычкин

Новости компаний Все