Распродажи в День холостяка не вдохновили китайских потребителей

Темпы роста продаж на «фестивале распродаж», приуроченном к китайскому Дню холостяка 11 ноября, продемонстрировали довольно слабый рост. Об этом сообщает AP. По оценкам китайской консалтинговой компании Syntun, в этом году общий объем продаж достиг 1,7 трлн юаней ($238 млрд), что на 18% больше, чем годом ранее.

В 2024 году продажи выросли на 24% и составили $193 млрд. Но если в 2023 году «фестиваль распродаж» продолжался с 31 октября по 11 ноября, а в 2024 году с 14 октября по 11 ноября, то в нынешнем году он продлился рекордно долго — с 9 октября по 11 ноября. В целом аналитики отмечают, что китайские потребители стали больше экономить на покупках, учитывая серьезные проблемы на рынке недвижимости страны, снижение зарплат и высокую безработицу среди молодежи, которая обычно является самой активной частью покупателей в День холостяка.

Между тем один из крупнейших в Китае онлайн-ритейлеров JD.com уже объявил, что его продажи в этот «фестиваль распродаж» достигли рекорда: число заказов взлетело на 60%, а число покупателей — на 40%.

Алена Миклашевская