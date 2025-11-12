Главной новогодней елью России выбрали вековое дерево из-под Рузы

Главную новогоднюю ель страны в этом году доставят на Соборную площадь Кремля из Рузского округа Подмосковья. Вековое дерево выбрали из числа 24 претендентов, растущих в разных районах Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление делами Президента Российской Федерации Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

«Высота 26 метров, обхват ствола 64 см, а размах нижних ветвей 11 метров», — сообщили в управделами президента.

При отборе учитывались возраст дерева, размах ветвей, состояние хвои — чтобы она могла перенести транспортировку и возможные перепады температур.

В прошлом году в Кремле была установлена 90-летняя ель из Можайского городского округа.