Главной новогодней елью России выбрали вековое дерево из-под Рузы

Главную новогоднюю ель страны в этом году доставят на Соборную площадь Кремля из Рузского округа Подмосковья. Вековое дерево выбрали из числа 24 претендентов, растущих в разных районах Московской области.

Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

«Высота 26 метров, обхват ствола 64 см, а размах нижних ветвей 11 метров», — сообщили в управделами президента.

При отборе учитывались возраст дерева, размах ветвей, состояние хвои — чтобы она могла перенести транспортировку и возможные перепады температур.

В прошлом году в Кремле была установлена 90-летняя ель из Можайского городского округа.

Как украсили главную елку страны в 2024 году

Главную елку страны спилили 9 декабря недалеко от деревни Знаменка в Московской области

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Высота елки составляет 30 м, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

После праздников ствол ели будут использовать для создания сувениров, а семена — для выращивания новых елок

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рабочие спиливают главную елку страны

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Украшение новогодней елки на Соборной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных регионов России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Специально для главной елки были изготовлены 400 игрушек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С помощью шаров и снежинок удалось украсить даже самые тонкие ветки дерева. Также были использованы 150 светодиодных элементов, в том числе мерцающие подвески и сосульки с эффектом бегущего света

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

