Токаев назвал Путина «государственным деятелем глобального масштаба»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал российского президента Владимира Путина «государственным деятелем глобального масштаба». Он заявил, что имя президента России хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ защиты России и русских. Во время недавнего визита в Вашингтон господин Токаев назвал президента США Дональда Трампа «великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции в политику США».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе переговоров в Кремле лидеры двух стран подписали декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Касым-Жомарт Токаев называл подписание Декларации одной из главных целей его визита в Москву. По его словам, этот документ «откроет новую эру в двусторонних связях, подтвердит беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям».

На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев, находясь с визитом в Вашингтоне по случаю саммита «Центральная Азия — США», назвал Дональда Трампа «великим лидером и государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиции в политику Соединенных Штатов».

О встрече лидеров России и Казахстана в Кремле — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова «Старший друг лучше новых двух».

Анастасия Домбицкая