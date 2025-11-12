К строительству АЭС в Казахстане с участием «Росатома» привлекут 9 тыс. человек

К строительству первой АЭС в Казахстане привлекут около 9 тыс. специалистов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что успех проекта, реализуемого при участии «Росатома», зависит от высококлассных специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будет задействовано более 6 тыс. рабочих и более 3 тыс. специалистов среднего звена»,— сказал господин Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Ранее сегодня, во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астана и Москва «близки к подписанию очень важного соглашения» по строительству АЭС в сотрудничестве с «Росатомом».