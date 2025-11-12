Токаев назвал строительство «Росатомом» АЭС в Казахстане прорывным проектом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле назвал прорывным проектом строительство АЭС в республике с «Росатомом». Он подчеркнул, что все сферы взаимодействия между странами успешно развиваются, включая сотрудничество в области атомной энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин



«Мы близки к подписанию очень важного соглашения, которое находит путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатом". Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Решение о строительстве АЭС было принято в Казахстане на референдуме в 2024 году. В июне следующего года стало известно, что «Росатом» возглавит международный консорциум по строительству атомной электростанции. В августе специалисты «Росатома» приступили к бурению первой разведочной скважины.

Лусине Баласян