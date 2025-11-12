Пантюхов Андрей Геннадьевич

Родился 25 марта 1972 года в семье военного врача. В 1995 году с красным дипломом окончил МГИМО по специальности «международные экономические отношения». В 2001 году получил диплом МВА в Школе экономики Хельсинки (Финляндия). До прихода в шинный бизнес работал в дочерней фирме финской компании Noviter Oy и международной консалтинговой компании BCG. В апреле 2004 года возглавил Nokian Tyres в России. В разные годы также занимал должности исполнительного вице-президента, вице-президента и временного президента Nokian Tyres. С 25 апреля 2023 года — руководитель бизнес-направления «Шинный бизнес» ПАО «Татнефть», гендиректор Ikon Tyres. Женат, имеет сына и двух дочерей. Владеет английским и финским языками.