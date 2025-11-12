Партнеры экс-судьи Момотова останутся под стражей до 4 февраля

В Краснодаре суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей компаньонам бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. По данным объединенной пресс-службы судов края, Андрей и Иван Марченко, а также Ольга Тимофеенко, обвиняемые в особо крупном мошенничестве, останутся в следственном изоляторе до 4 февраля.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Виктор Момотов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, отец и сын Марченко, владельцы сети отелей Marton, а также бухгалтер Ольга Тимофеенко причастны к двум эпизодам мошенничества с муниципальным имуществом города Краснодара. В одном случае Андрей и Иван Марченко, по мнению следствия, незаконно выкупили по заниженной цене участок под недостроенным зданием в центре Краснодара. Во втором эпизоде госпожа Тимофеенко, арендатор участка в рекреационной зоне, через суд добилась выплаты ей компенсации в сумме 100 млн руб. после изъятия земли в пользу муниципалитета.

Следствие полагает, что договор аренды был заключен незаконно, а последующие решения нанесли ущерб муниципальному бюджету. Андрей Марченко в ходе процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества Виктора Момотова признал, что просил высокопоставленного судью помочь с вынесением решения о компенсации за участок для Ольги Тимофеенко. Из полученной по решению суда суммы 30 млн руб. были переданы господину Момотову, сообщил Андрей Марченко.

Останкинский райсуд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в пользу РФ имущества бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова, семьи Марченко и других лиц. Активы оцениваются в 9 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар