Белки Финлайсона и черные лебеди появились в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» поселились белки Финлайсона и пара черных лебедей. О новых обитателях рассказали в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Белка Финлайсона Фото: зоопарк «Лимпопо» Пара черных лебедей Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 2 Белка Финлайсона Фото: зоопарк «Лимпопо» Пара черных лебедей Фото: зоопарк «Лимпопо»

Белок-новоселов разместили в беличьем городке на второй территории зоопарка. В природе эти животные ведут преимущественно древесный образ жизни, поэтому в их вольере установили специальные деревянные конструкции и домики с дуплами.

Новый вольер построили и для пары черных лебедей Бриллианта и Жемчужины. В их домике поддерживается комфортная для зимовки температура, установлен искусственный водоем.

Как писал «Ъ-Приволжье», в этом году в «Лимпопо» на свет появились краснорукие тамарины, патагонские мары, романовские ягнята, эму, кенгуру Беннетта, красные и полярные волки, шотландский теленок, каспийская султанка, кафрский рогатый ворон, долгопят, лемуры катта, северные олени, трубкозуб, зубр, большие леопардовые черепахи, паукообразные обезьяны, европейская лань, бурый капуцин и гуанако.

Елена Ковалева