Спикер гордумы Ижевска Любовь Зайцева в двадцатке медиарейтинга первых лиц в ПФО
Председатель гордумы Ижевска нового созыва Любовь Зайцева заняла 20-е место в октябрьском рейтинге первых лиц столиц регионов ПФО от «Медиалогии». Медиаиндекс госпожи Зайцевой составил 825,9 поинтов.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков относительно сентября спустился в медиарейтинге с 12-го на 13-е место. Его медиаиндекс равен чуть более 2 тыс. поинтов.
Глава Казани Ильсур Метшин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сохранили первое и второе места в рейтинге соответственно. Третью позицию занял глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Напомним, Любовь Зайцева была избрана председателем гордумы на первой сессии нового созыва муниципального парламента 14 октября. Вице-спикером депутаты избрали советника главы республики по взаимодействию с ветеранами боевых действий Олега Матвеева. Эксперты назвали Любовь Зайцеву «наиболее подготовленным» депутатом для этой должности. Назначение полковника полиции в отставке собеседники издания отнесли к продолжению федерального тренда на встраивание участников СВО в «мирную жизнь».
Подробнее об этих назначениях «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Впервые председателем гордумы будет женщина».