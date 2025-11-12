Спикер гордумы Ижевска Любовь Зайцева в двадцатке медиарейтинга первых лиц в ПФО

Председатель гордумы Ижевска нового созыва Любовь Зайцева заняла 20-е место в октябрьском рейтинге первых лиц столиц регионов ПФО от «Медиалогии». Медиаиндекс госпожи Зайцевой составил 825,9 поинтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков относительно сентября спустился в медиарейтинге с 12-го на 13-е место. Его медиаиндекс равен чуть более 2 тыс. поинтов.

Глава Казани Ильсур Метшин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сохранили первое и второе места в рейтинге соответственно. Третью позицию занял глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Напомним, Любовь Зайцева была избрана председателем гордумы на первой сессии нового созыва муниципального парламента 14 октября. Вице-спикером депутаты избрали советника главы республики по взаимодействию с ветеранами боевых действий Олега Матвеева. Эксперты назвали Любовь Зайцеву «наиболее подготовленным» депутатом для этой должности. Назначение полковника полиции в отставке собеседники издания отнесли к продолжению федерального тренда на встраивание участников СВО в «мирную жизнь».

Подробнее об этих назначениях «Ъ-Удмуртия» писал в материале «Впервые председателем гордумы будет женщина».