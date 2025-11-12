Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал заявление президента Сербии Александра Вучича о возможной подготовке Европы к войне с Россией. Сегодня сербский президент заявил, что война «становится все более неизбежной».

«Наши видения совпадают. Действительно, очень такие сильные полумилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов»,— сказал господин Песков журналисту Александру Юнашеву.

По словам Дмитрия Пескова, многие страны увеличивают военные бюджеты, что, по его мнению, негативно сказывается на их экономиках. Пресс-секретарь привел в пример Польшу, где военные расходы уже почти достигли 5% ВВП. По его словам, такие меры могут привести к экономическому перенапряжению и тяжелым последствиям в будущем.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле осознают существующую атмосферу. Он добавил, что, хотя это негативно, российские власти всегда понимали возможные риски и заблаговременно принимали меры для обеспечения национальной безопасности.