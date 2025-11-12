Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Mercedes оценили в $6 млрд

Руководитель команды «Формулы-1» Тото Вольф продает часть принадлежащих ему акций за $300 млн

Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф близок к продаже части принадлежащего ему 33-процентного пакета акций «конюшни». Сделка, сообщает Sportico, пройдет исходя из оценки стоимости всей команды в рекордные для автоспорта $6 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем компания Liberty Media девять лет назад заплатила за всю «Формулу-1».

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Шеф и совладелец команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф ведет переговоры о продаже части принадлежащих ему акций «конюшни». На данный момент «серебряные стрелы» в равных долях принадлежат господину Вольфу, концерну Mercedes-Benz Group и компании INEOS. Как сообщает Sportico, информацию которого независимо подтвердила и BBC, речь идет о продаже новому владельцу (кто это, пока неизвестно) 5% акций «конюшни». В этой истории интересно то, что сделка будет проведена исходя из оценки всей команды в $6 млрд.

Иными словами, Тото Вольф может выручить за бумаги $300 млн. При этом он сохранит свою должность в команде и по-прежнему будет получать зарплату (в прошлом году она составила $8 млн).

Если сделка состоится, Mercedes станет самой высоко оцененной командой в истории автоспорта. До сих пор таковой считалась команда McLaren. Если отталкиваться от отчетности последней, то в сентябре этого года ее акции были перераспределены между акционерами исходя из оценки в $5 млрд. В команде Mercedes информацию о скором появлении у нее нового акционера комментировать отказались, но отметили, что управление «конюшней» действительно останется неизменным.

Liberty Media сообщила о финансовых показателях «Формулы-1»

Команда Mercedes была создана по завершении сезона 2009 года, после того как производитель одноименных автомобилей выкупил контрольный пакет акций «конюшни» Brawn. В 2013 году руководителем и совладельцем команды стал господин Вольф. Под его руководством Mercedes на протяжении восьми сезонов — с 2014 по 2021 год — неизменно выигрывал Кубок конструкторов. За это же время гонщики команды семь раз становились чемпионами мира. Шесть титулов на счету Льюиса Хэмилтона (2014–2015, 2017–2020), который с учетом первого чемпионства, добытого в 2008 году в McLaren, является наряду с Михаэлем Шумахером семикратным победителем первенства мира. Еще один принес Нико Росберг в 2016-м.

В последние годы, правда, дела у Mercedes уже идут не так хорошо. Тем не менее в том, что касается финансов, «конюшня» остается весьма успешной.

Согласно отчетности самой команды, в 2024-м ее доход составил $853 млн, а чистая прибыль — $161 млн. Из них на выплату дивидендов акционерам было выделено $134 млн.

Интересно, что девять лет назад, когда компания Liberty Media приобрела «Формулу-1» у инвестиционного фонда CVC Capital Partners, весь акционерный капитал серии был оценен только в $4,4 млрд.

Александр Петров

