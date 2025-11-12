Mercedes оценили в $6 млрд

Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф близок к продаже части принадлежащего ему 33-процентного пакета акций «конюшни». Сделка, сообщает Sportico, пройдет исходя из оценки стоимости всей команды в рекордные для автоспорта $6 млрд. Это на $1,6 млрд больше, чем компания Liberty Media девять лет назад заплатила за всю «Формулу-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cовладелец команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Cовладелец команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф

Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Шеф и совладелец команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф ведет переговоры о продаже части принадлежащих ему акций «конюшни». На данный момент «серебряные стрелы» в равных долях принадлежат господину Вольфу, концерну Mercedes-Benz Group и компании INEOS. Как сообщает Sportico, информацию которого независимо подтвердила и BBC, речь идет о продаже новому владельцу (кто это, пока неизвестно) 5% акций «конюшни». В этой истории интересно то, что сделка будет проведена исходя из оценки всей команды в $6 млрд.

Иными словами, Тото Вольф может выручить за бумаги $300 млн. При этом он сохранит свою должность в команде и по-прежнему будет получать зарплату (в прошлом году она составила $8 млн).

Если сделка состоится, Mercedes станет самой высоко оцененной командой в истории автоспорта. До сих пор таковой считалась команда McLaren. Если отталкиваться от отчетности последней, то в сентябре этого года ее акции были перераспределены между акционерами исходя из оценки в $5 млрд. В команде Mercedes информацию о скором появлении у нее нового акционера комментировать отказались, но отметили, что управление «конюшней» действительно останется неизменным.

Команда Mercedes была создана по завершении сезона 2009 года, после того как производитель одноименных автомобилей выкупил контрольный пакет акций «конюшни» Brawn. В 2013 году руководителем и совладельцем команды стал господин Вольф. Под его руководством Mercedes на протяжении восьми сезонов — с 2014 по 2021 год — неизменно выигрывал Кубок конструкторов. За это же время гонщики команды семь раз становились чемпионами мира. Шесть титулов на счету Льюиса Хэмилтона (2014–2015, 2017–2020), который с учетом первого чемпионства, добытого в 2008 году в McLaren, является наряду с Михаэлем Шумахером семикратным победителем первенства мира. Еще один принес Нико Росберг в 2016-м.

В последние годы, правда, дела у Mercedes уже идут не так хорошо. Тем не менее в том, что касается финансов, «конюшня» остается весьма успешной.

Согласно отчетности самой команды, в 2024-м ее доход составил $853 млн, а чистая прибыль — $161 млн. Из них на выплату дивидендов акционерам было выделено $134 млн.

Интересно, что девять лет назад, когда компания Liberty Media приобрела «Формулу-1» у инвестиционного фонда CVC Capital Partners, весь акционерный капитал серии был оценен только в $4,4 млрд.

Александр Петров