Производство вина в мире падает из-за изменения климата

Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозирует, что в 2025 году производство вина вырастет на 3% в сравнении с 2024-м, составив от 228 млн до 235 млн гектолитров. Тем не менее производство останется на 7% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Падение вызвано изменениями климата и связанной с этим непредсказуемой погодой. «Если посмотреть на причины снижения производства в последние три года, главной из них будет изменение климата, которое наблюдается в обоих полушариях,— отмечает генеральный директор OIV Джон Баркер.— В некоторых регионах была жара и засуха, а потом — обильные дожди или неожиданные заморозки».

Ранее французские виноделы уже прогнозировали, что производство вина в 2025 году будет на 16% ниже среднего показателя за пять лет. Также сообщалось, что урожай во Франции был худшим с 1957 года. При этом в некоторых странах погодные условия в нынешнем году оказались благоприятными для виноделия — так, Италия ожидает увеличения производства вина на 8%.

О сокращении продаж вина в России — читайте в материале «Ъ».

Никита Литвинов